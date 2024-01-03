منذر الكبير: الجزيري والمثلوثي يستحقان الانضمام لمنتخب تونس

كشف منذر الكبير، المدير الفني الأسبق لمنتخب تونس عن استعدادات نسور قرطاج لبطولة أمم أفريقيا، مشيرًا إلى قدرة اللاعبين على التأهل للدور القادم.

وقال منذر في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، المذاع على قناة "المحور": " ثنائي الزمالك حمزة المثلوثي وسيف الجزيري كان يستحقات التواجد مع منتخب تونس في بطولة أمم أفريقيا".

وتابع: "المثلوثي والجزيري يمتلكان إمكانيات قوية تجعلهم من العناصر المؤثرة في أداء منتخب تونس، فقد شاركا في النسخة الماضية من البطولة ولكن جلال القادري المدير الفني قد اختار ما يراه مناسبًا للمرحلة القادمة".

وأتم: "كنت أتمنى تواجد حنبعل، لاعب مانشستر يونايتد ضمن قائمة المنتخب التونسي، فهو لاعب يمتلك خبرات والمشاركة في أمم أفريقيا للمرة الثانية ستمنحه تجربة وخبرة أكبر، وغيابه خسارة كبيرة لنسور قرطاج".

واختتم منذر الكبير تصريحاته قائلًا: "أتوقع تأهل منتخب مالي رفقة تونس للدور القادم، ولكن لابد وأن أذكر قوة المنتخب الجنوب أفريقيا الذي يمتلك لاعبين متميزين يظهر معظمهم مع فريق صن داونز، الذي يقدم كرة قدم حديثة ومتميزة، ولكني أتمنى تأهل نسور قرطاج للدور القادم".