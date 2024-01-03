التباين أداء أسواق المال العربية| بورصة السعودية تغلق على انخفاض.. و المصرية و البحرينية تتباين

البورصة المصرية تغلق على تباين

بورصة قطر تنخفض 3.02 %

مؤشر بورصة البحرين العام يغلق على تباين

بورصة الأردن تغلق متراجعة

شهدت أسواق المال العربية تباينا في الأداء بختام تعاملات اليوم الأربعاء 3-1-2024، حيث أغلقت بورصات تونس، السعودية، قطر، و الاردن على انخفاض، بينما تباينت بورصات مصر، و البحرين.



ونستعرض حركة التداول لبعض البورصات العربية في ختام اليوم خلال التقرير التالي..



البورصة المصرية تغلق على تباين

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو مليار جنيه ليصل إلى مستوى 1.752 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت نحو 19.2 مليار جنيه.



وانخفض مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.37% ليبلغ مستوى 25408.51 نقاط، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.41% مسجلاً 5663.94 نقطة، وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نحو 0.4% لينهي التعاملات عند مستوى 8143.41 نقطة.



بورصة تونس تقفل على انخفاض



أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة ‏‏0.89 %، ليصل عند 8613.54 نقطة.‏

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغ مجموع الأموال المتداولة 3.889 ملايين دينار تونسي أي بنحو 1.258 مليون دولار ‏أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 12 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 38 أخرى، واستمرار ‏أسهم 10 شركات على ثبات.‏

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضً

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 194.19 نقطة ليقفل عند مستوى 11928.89 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 10.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة - وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية - 604 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 52 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 170 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، والخليج للتدريب، والباحة، وأميانتيت، والنايفات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أكوا باور، وكاتريون، ونادك، ومسك، وإسمنت ينبع الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.38% و5.43% .



فيما كانت أسهم شركات شمس، والباحة، وأنعام القابضة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات سال، وأرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 10.84 نقاط، ليقفل عند مستوى 24641.24 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 25.4 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.



مؤشر بورصة قطر يغلق على انخفاض

أغلق مؤشر بورصة قطر في ختام تداولاته اليوم، على انخفاض بـ 322.90 نقطة، أي بنسبة 3.02 % ليصل إلى مستوى 10 آلاف و385.56 نقطة.



و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" تم خلال الجلسة تداول 198 مليونًا و5 آلاف و726 سهمًا، بقيمة 595 مليونًا و174 ألفًا و741.138 ريالًا، نتيجة تنفيذ 19691 صفقة في جميع القطاعات.



وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 606 مليارات و202 مليون و221 ألفًا و813.890 ريالًا، مقارنة بـ 621 مليارًا و144 مليونًا و509 آلاف و370.520 ريالًا، في الجلسة السابقة.

مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على تباين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم ، عند مستوى 1,963.51 بارتفاع وقدره 6.67 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 727.66 بانخفاض وقدره 0.19 نقطة عن معدل إقفاله السابق.



و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليوناً و531 ألفاً و837 سهماً، بقيمة إجمالية قدرها مليوناً و211 ألفاً و466 ديناراً بحرينياً، تم تنفيذها من خلال 75 صفقة.

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.04 في المئة، لتصل عند مستوى 2441.78 نقطة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة 4.2 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.3 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2779 صفقة.