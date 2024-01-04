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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

ضربوني بسـ.كينة| مفاجآت وراء إلقاء شقيقتين من أعلى برج بسوهاج.. والأم تكشف اللحظات الأخيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج من الكشف عن تفاصيل حادث انتحار مأساوي أثار الذعر في حي الكوثر. حيث قفزت الشقيقتين من الطابق التاسع في برج سكني، مما أثار تساؤلات حول الأسباب والخلفيات. 

في هذا التقرير، سنقوم بتحليل الحادث، مسلطين الضوء على التفاصيل الصادمة التي تم الكشف عنها.

الخلفية النفسية والمشاجرة الأليمة

تشير التحقيقات إلى أن الشقيقتين، "مي" وهدير، كانتا تعانيان من اضطرابات نفسية، حيث تم احتجازهما سابقًا في مستشفى الأمراض النفسية. 

وما جعل الأمور تأخذ منحىً أكثر تعقيدًا هو تورطهما في مشاجرة مع والدتهما.
 

الشقيقتين اضطرابات نفسية مشاجرة الحادث الأسباب الطابق التاسع محافظة سوهاج انتحار مأساوي الأم والأب

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