تجارة حلوان: بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول 9 يناير

بدأت كليات جامعة حلوان الاستعدادات لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وكشفت إدارة كلية التجارة جامعة حلوان، أن امتحانات منتصف العام الدراسي لبرامج ( FMI - BIS ) ستبدأ يوم 9 يناير 2024، وتنتهى يوم 21 يناير 2024.

وتجري امتحانات منتصف العام الدراسي وفقا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات.

وانتهت الكلية من تجهيز اللجان الخاصة لجميع الفرق الدراسية، وتوفير ما يلزم من إمكانات لبدء عملية امتحانية سليمة لكل الطلاب حرصا علي تفوقهم.