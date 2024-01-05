بنكا الأهلي ومصر يطرحان شهادتي ادخار بعائد 23.5% شهريًا و27% سنويًّا، لمدة عام ..ونواب: توجه إيجابي لزيادة مدخرات المواطنين

شهادات الإدخار تصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب

نائبة: طرح شهادات ادخار لبنكي الأهلي ومصر سيؤدى إلى إنخفاض معدل التضخم

نائب: طرح شهادات ادخار لبنكي الأهلي ومصر تستهدف مواجهة التضخم

أكد عدد من النواب أن طرح بنكا الأهلي ومصر، شهادتي ادخار، بعائد 23.5% شهريًا، و27% سنويًّا، لمدة عام واحد تستهدف مواجهة التضخم ، وزيادة العائد من الإستثمار من شهادات الادخار ، وأشاروا إلى أن طرح شهادات الادخار سيساهم فى زيادة الفائدة.

فى البداية قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن طرح شهادات إدخار جديدة للبنك الأهلى المصرى وبنك مصر يأتى فى إطار أدوات السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى لكبح التضخم.

وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك شهادات ادخار بنسبة 22 % و 25% من المقرر أن تنتهى فى شهرى يناير وفبراير، وبالتالى لا بد من استيعابها فى السوق حتى لا تتسبب فى إحداث تضخم.

وأشارت إلى أن طرح شهادات الإدخار ستؤدى إلى انخفاض معدل التضخم، والذى لاحظنا انخفاضه خلال الشهرين الماضيين.

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن طرح شهادات الإدخار سيساهم فى زيادة الفائدة، والذى يؤدى بدوره إلى زيادة فى عجز الموازنة ، بالإضافة إلى تأثيرها على الاقتراض، حيث لن يتم الاقتراض بفائدة عالية لمدة سنة يتم من خلالها طروحات واستثمارات.

وأشاد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بطرح بنكا الأهلي ومصر، شهادتي ادخار، بعائد 23.5% شهريًا، و27% سنويًّا، لمدة عام واحد.

وأكد الصعيدى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن طرح شهادت الإدخار تستهدف مواجهة التضخم ، وزيادة العائد من الإستثمار من شهادات الإدخار.

وأشار عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إلى أن هذا توجه إيجابى من جانب الدولة بهدف زيادة مدخرات المواطنين ، وبالتالى يتم إستثمار هذه المدخرات فى البنوك ، وسيكون هناك عائد شهرى للأسرة التي لديها مدخرات لكى تواجه ارتفاع السلع.

وكان قد أعلن البنك الأهلي المصري عن طرح شهادة ادخار بفائدة 27% مدتها سنة تبلغ نسبة العائد للشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، هذا ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

مدة شهادة ادخار البنك الأهلي المصري بفائدة 27%

مدة شهادة البنك الأهلي المصري بفائدة 27% سنة أو مضاعفاتها، حيث تبلغ نسبة العائد للشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، هذا ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا.

سعر شهادة ادخار بنك مصر بفائدة 27%

يبدأ سعر شهادة ادخار البنك الأهلي المصري بسعر فائدة 27% سنويا هذا ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

سعر شهادة ادخار البنك الأهلي المصري بفائدة 27%

يبدأ سعر شهادة ادخار البنك الأهلي المصري بسعر فائدة 27% سنويا هذا ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

شهادة ادخار بفائدة 27% من البنك الاهلي المصري وبنك مصر

أعلن محمد الإتربي، رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر، عن طرح بنكه لشهادتي ادخار جديدتين ذات عائد 23.5% و 27% لمدة عام .

وقال الإتربي، إن عملية طرح الشهادات سيبدأ من اليوم الجمعة وسيتم صرف عائد شهادة ال27% بنهاية مدتها و عائد ال 23.5% كل شهر.. وطرح البنك الأهلي المصري شهادتي ادخار بنفس العائد والمدة.