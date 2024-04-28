عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نيكول كيدمان تحصل على جائزة إنجاز العمر من معهد الفيلم الأمريكى

نيكول كيدمان
نيكول كيدمان

احتفل عدد من النجوم العالميين بالفنانة العالمية نيكول كيدمان بعد حصولها على جائزة انجاز العمر من معهد الفيلم الأمريكى وهى الجائزة الأعلى التى حصلت عليها نيكول. 

وحرص عدد كبير من النجوم العالميين على حضور حفل الاحتفال بالفنانة نيكول كيدمان والتى كانت ترتدي ثوبا ذهبيا، وسط تصفيق حار كما احتفل الحضور معها وسط تقديم عدد من الأغانى الشهيرة منها أغنية «Diamonds Are a Girl’s Best Friend» وذلك وفقا لما جاء فى موقع فارايتى. 

كشفت نيكول كيدمان صاحبة الأصول الأسترالية في حوار لمجلة Allure إنها كانت تفكر في التحول لـ راهبة قبل احترافها التمثيل وانها ترفض تغيير لون شعرها بسبب الأدوار ولذلك تلجأ دائما لـ الباروكة والشعر المستعار.

وكشفت نيكول كيدمان الحاصلة على أرفع جوائز الفن السابع في العالم، عن موهبة مقززة فى حوار صحفى معها لمجلة "Vanity Fair".

وبحسب روسيا اليوم، قالت إنها تعشق تناول مجموعة من أطباق الحشرات المختلفة من الديدان والصراصير والجراد المقلي، وأضافت الممثلة الأسترالية إلى أن أكثر من ملياري شخص في العالم يأكلون الحشرات وأنها واحدة منهم.

نيكول كيدمان والتحرش 

كما قالت نيكول كيدمان إن تقديمها لفيلم Bombshell شجعها على الحديث مع بناتها فيث وروز، على التحرش الجنسي بشكل مفصل وأعمق.

وأضافت نيكول كيدمان في حوار لصحيفة ديلي تليجراف: "كل الفتيات والنساء معرضات للتحرش الجنسي بمختلف أشكاله ومفاهيمه ويؤثر بشكل أو بأخر على ضحاياه".

زيجات نيكول كيدمان

نيكول كيدمان تزوجت مرتين الأولى من النجم توم كروز منذ عام 1990 حتى عام 2001 ولم يحدد سبب واضح لانفصالهما ولكن نيكول تؤكد دائمًا أنه قرار جيد في حياتها.

أما الزيجة الثانية للنجمة نيكول كيدمان، فهي من المطرب كيث اوربان حيث تزوجا عام 2006 ومازالت هذه الزيجة مستمرة حتى الآن وتؤكد نيكول أن كل يوم يزداد حبها لكيث اوربان.

نيكول كيدمان الفنانة العالمية نيكول كيدمان العالمية نيكول كيدمان أعمال نيكول كيدمان أفلام نيكول كيدمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وتقولوا مبيشغلوناش ليه؟.. السيسي: عايزين كلكم تدخلوا ولادكم حقوق وتجارة هيطلع يشتغل ايه

بعد اتهامها بالزنا.. عبير الشرقاوي تدافع عن ميار الببلاوي وتهاجم محمد أبو بكر

حملات مقاطعة.. مفاجأة في أسعار اللحوم الحمراء اليوم بالأسواق

إنهاء الحرب بغزة لصالح الصفقة.. الكشف عن المقترح المُقدّم من إسرائيل لحماس

تعليق مثير من سيد عبد الحفيظ حول خطأ إمام عاشور في حق الأهلي

مدبولي يلتقى مدير عام صندوق النقد على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

انت مش شايف.. تفاصيل جديدة في واقعة مشادة محمد صلاح ويورجن كلوب

لن أغفر لمن آذاني.. تعليق مثير لـ ميار الببلاوي بعد اتهامها بالزنا

موضوعات متعلقة

أحضرت له تورتة.. دوللي شاهين تحتفل بعيد ميلاد كلبها فرج

ندوة نادرة.. قناة الوثائقية تحتفل بذكرى ميلاد نور الشريف

في ذكراه.. قصة حب نور الشريف وبوسي استمرت 30 عامًا | صور

سعر خيالي.. عمرو دياب يثير الجدل بأسواره الذهبية في حفل البحرين

أخبار الفن.. تطورات حالة نجوى فؤاد.. أسرة حليمة بولند تتبرأ منها

في ذكراها.. زوج سناء جميل حاول إشهار إسلامه بسببها قبل رحيلها بالسرطان

برعاية وزيرة الثقافة.. فعاليات فنية على مسارح الأوبرا مايو المقبل

بعد خروجها من المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ نجوى فؤاد

ترشيحاتنا

رسائل عاجلة للمصريين.. الرئيس السيسي: فيه وظائف تكنولوجية بتعمل 100 ألف دولار في السنة.. مراكز البيانات والمعلومات ما تضربش بأى نوع من القنابل

أبو الغيط: قضية المياه في بلادنا مسألة وجودية ترتبط بالأمن القومي العربي

العلاج مجانًا.. الصحة: دمج 130 ألف مريض بتليف الكبد في برنامج علاجي

البابا يصلي «أحد الشعانين» في كنج مريوط والجمعة العظيمة والعيد في الكاتدرائية

معا لبر الأمان .. تفاصيل أول مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الكبد

محمد الشيبي في اتحاد الكرة للمثول أمام لجنة الإنضباط بسبب حسين الشحات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب عيب خطير.. هوندا تستدعي 221 من موتوسيكلاتها باهظة الثمن

لن أغفر لمن آذاني.. تعليق مثير لـ ميار الببلاوي بعد اتهامها بالزنا

أنا مبهورة به.. بسمة بوسيل تزور المتحف المصرى

أحضرت له تورتة.. دوللي شاهين تحتفل بعيد ميلاد كلبها فرج

فيديو

بعد أن كذّبه الكينج وشريف منير.. عمر كمال يسخر من حسن شاكوش

ياسمين عبدالعزيز تكسب| منة فضالي تختار نجمتها المفضلة خلال ندوة صدى البلد.. فيديو

داخل سيارتها.. تفاصيل اغتيال بلوجر شهيرة أمام منزلها بالعراق

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ