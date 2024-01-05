في قلب ستاد مصر.. رسالة من وزير الرياضة للرئيس السيسي | شاهد

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهوده في إنجاز المدينة الأولمبية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف صبحي خلال تصريحات صحفية خلال زيارته لمعسكر المنتخب المصري الذي يستعد لخوض بطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، أن المدينة الرياضية المصرية هى الأكبر وتبلغ 5 ملايين متر مربع، وستاد مصر يعته 92 ألف مشجع، وذلك رقم كبير جدا، وهى مدينة المستقبل لمصر في الرياضة.

وطالب وزير الرياضة الجميع بتشجيع الأبطال الأولمبيين المشاركين في أولمبياد باريس 2024، وكذلك منتخب مصر لكرة القدم الذي سيشارك في أمم إفريقيا وسيخوض مباراة ودية الأحد المقبل أمام تنزانيا، والجميع يستعد لخوض تلك البطولة بقوة.