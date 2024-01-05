رئيس الهيئة العربية للتصنيع: وصلنا إلى 14 شركة ومصنعا خلال عام 2023

قال اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة دولية عربية أنشأت عام 1975، مشيرا إلى أنها برزت فكرة إنشائها عقب إنتصارات أكتوبر المجيدة، وفكرت 4 دول عربية فى إنشائها، وهي مصر والسعودية والإمارات وقطر.

وأضاف اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، خلال حواره ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن الهيئة أنشأت ليتم إستثمار التضامن العربي الذى حدث أثناء حرب أكتوبر، لتكون هيئة قوية عربية تكون درع لكل الدول العربية.

وتابع رئيس الهيئة العربية للتصنيع: أن الهيئة بدأت بأربع شركات ومصانع، وعملت فى مجال الصناعات الدفاعية، ومع مرور الوقت بدأت تتوسع وتزداد مصانعها، إلا أن وصلت فى عام 2023 إلى 14 شركة ومصنع، منهم 7 شركات ومصانع تعمل فى الصناعات الدفاعية جنبا إلى جنب مع الصناعات المدنية.