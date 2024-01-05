لأول مرة | إنشاء شركة للصناعات الطبية في مصر

قال اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن قوات حفظ السلام فى إفريقيا تستخدم عربة فهد، مشيرا: “ننشئ الآن شركة للصناعات الطبية لأول مرة”.

وأضاف اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، خلال حواره ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن تلك الشركة ستبدأ تصنيع أشياء ليست موجودة ويتم استيرادها".

وتابع اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنه سيتم تصنيع السرنجات الآمنة لأول مرة فى مصر، إضافة إلى الخيوط الجراحية، لافتا : “نهدف لإنشاء مدينة طبية.. وفي إحدي الشركات تتفاوض معنا لإنتاج أجهزة الأشعة المقطعية.. وبمجرد الوصول لإتفاق معهم سنبدأ ننشئ هذا الأمر”.