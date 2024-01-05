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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكرى : مصر سددت أكثر من نصف الديون المستحقة حتى يونيو 2024

مصطفى بكرى
مصطفى بكرى

نفى الإعلامى مصطفى بكرى شائعات تخلف الدولة المصرية عن سداد ديونھا خلال الفترة الماضية.

وأكد بكرى خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد" نقلا عن مصدر مطلع أن الدولة المصرية تسدد الديون فى مواعيدھا المقررة.

وتابع بكرى نقلا عن المصدر:" ان ديون مصر فى الفترة من 1 يوليو 2023 حتى الفترة 20 ديسمبر 2023 قامت بسداد اكثر من نصف الديون المستحقة حتى يونيو 2024".

الديون المستحقة

وأكد مصطفى بكرى أن الدولة المصرية جاھزة لسداد الديون المستحقة فى مواعيدھا دون تأخير.

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الإعلامي مصطفى بكري الدولة المصرية الديون المستحقة برنامج حقائق وأسرار قناة صدي البلد

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