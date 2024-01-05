محمد الباز: محمد رمضان نتاج العشوائيات.. ولا يزعجني لقب الصحفي المأجور

قال الكاتب الصحفي والإعلامي د. محمد الباز، إن الفنان محمد رمضان هو نتاج للعشوائية التي عشنا فيها في نهاية عصر مبارك وسنوات الثورة، مستدركا أعتقد أنه مظلوم.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: “محمد رمضان مؤخرا بدأ يفعل ما يفعله النجم الشعبي من خلال تجسيد أدوار شعبية.. ومحمد رمضان كان أحد أسباب الانفلات الأخلاقي والبلطجة في المجتمع”.



وتابع أنه لا يزعجه لقب الصحفي المأجور، مشيرا إلى أن الساحة الإعلامية الآن بدأت تتعافي وتسترد أراضي بعد أن كانت تعاني من الفوضى مثلها مثل الفوضى الأمنية في السابق، قائلا: “الشركة المتحدة تنظم هذا المشهد ويبذلون مجهودا ضخما في ذلك”.