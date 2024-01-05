عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد الباز: محمد رمضان نتاج العشوائيات.. ولا يزعجني لقب الصحفي المأجور

الكاتب الصحفي والإعلامي
الكاتب الصحفي والإعلامي د. محمد الباز

قال الكاتب الصحفي والإعلامي د. محمد الباز، إن الفنان محمد رمضان هو نتاج للعشوائية التي عشنا فيها في نهاية عصر مبارك وسنوات الثورة، مستدركا أعتقد أنه مظلوم. 


وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: “محمد رمضان مؤخرا بدأ يفعل ما يفعله النجم الشعبي من خلال تجسيد أدوار شعبية.. ومحمد رمضان كان أحد أسباب الانفلات الأخلاقي والبلطجة في المجتمع”. 


وتابع أنه لا يزعجه لقب الصحفي المأجور، مشيرا إلى أن الساحة الإعلامية الآن بدأت تتعافي وتسترد أراضي بعد أن كانت تعاني من الفوضى مثلها مثل الفوضى الأمنية في السابق، قائلا: “الشركة المتحدة تنظم هذا المشهد ويبذلون مجهودا ضخما في ذلك”.

محمد الباز الفنان محمد رمضان محمد رمضان عصر مبارك بالخط العريض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب إمام عاشور .. طلب رسمي من الزمالك لـ الأهلي

مطلوب مهندسين ومحامين| فرصة للتعيين في هيئة البريد.. موعد وتفاصيل الوظائف الجديدة

5 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت.. الطن بكام

مشروع سد النهضة يدخل مرحلته النهائية.. خبير يوضح ماذا يعني ذلك؟

من الدوري الفرنسي.. مهاجم الأهلي السابق على رادار الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

بعد الانفصال | طلب غير متوقع من سيدة ضد طليقها بمحكمة الأسرة

مهاجم الأهلي السابق ينضم إلى نادٍ بالدرجة الثانية في مصر

تبدأ غدا| 3 أيام إجازة من الامتحانات لطلاب المدارس بمناسبة أعياد المسيحيين

ترشيحاتنا

وزير التنمية المحلية يشارك في احتفالية الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

دعاء للمذاكرة وتثبيت الحفظ .. اللهم اجمع عليّ ضالتي

محمد الباز: محمد رمضان نتاج العشوائيات.. ولا يزعجني لقب الصحفي المأجور

محمد الباز: عمرو أديب حنجرة مأجورة.. وإبراهيم عيسي يعبد نفسه من دون الله

المحكمة تفصل في دعوى الأهلي .. اِعرف الموارد المالية لنقابة المهن الرياضية

مصطفى بكري: الرئيس وجه بتعويض المواطنين قبل أبريل.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسما إبراهيم تقود طائرة هليكوبتر في جلسة تصوير بإيطاليا

تحذير.. بعض أدوية الضغط تصيب بمرض خطير

بالفرو الأنيق.. منة فضالي تخطف الأنظار من تركيا

تناقض في الأقاويل | أزمة جديدة تضرب أميرة الدهب.. وهذه حقيقة شريكها

فيديو

أشعر بضيق.. محمود العسيلى يتحدث عن أسباب انفصاله عن زوجته الثالثة

هيفاء وإليسا ونانسي.. أشكال مختلفة وتصاميم مميزة لـ فساتين النجمات فى رأس السنة

في جميع مدن المملكة.. مصطفى قمر يعلق على حفلاته بالسعودية

نجل أصالة يكشف سبب اختيار اسم ابنة شقيقته شام | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ