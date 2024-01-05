بسبب مفيد فوزي .. الباز يكشف عن أسوأ حوار له في الصحافة

قال الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، إن الراحل مفيد فوزي، تسبب في إجرائه حوارا هو الأسوأ في مسيرته الصحفية، مشيرا: “الراحل مفيد فوزي كان من ضمن الناس الذين شاطوا عليَّ كرة ولم أتمكن من صدها”.



وأوضح الباز: “في عام 2006 كنت نائبا لرئيس تحرير جريدة الفجر وتلقيت اتصالا من الأستاذ مفيد فوزي يطلب مني إجراء حوار معه حول نجيب محفوظ بعد وفاته بأسبوع، وبالفعل استجبت له وذهبت لإجراء الحوار وفوجئت بالأستاذ مفيد يهاجم نجيب محفوظ كأب”.



وتابع الباز: “مفيد فوزي أكد خلال الحوار أن نجيب محفوظ لم يكن أبا مثاليا لأبنائه وأنه كان شديد القسوة معهم وأنه كان متفرغ لكتاباته فقط”.



وقال الباز خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، إن هذا الحوار يعتبر من أسوأ الحوارات الصحفية التي نشرها في حياته لأنه هاجم فيه رمزا من رموز مصر واستخدمه الأستاذ مفيد فوزي في ذلك.