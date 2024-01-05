الصحة: كل 10 نساء يضعن 28 طفلا في مصر.. والانخفاض لا يكفي

قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، إنه كل دقيقة يتم ولادة حوالي أربعة أطفال، مشيرا إلى أنه خلال أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقول إن هناك انخفاضا فى معدل النمو السكاني بحوالي 8% عن العام السابق.

وأضاف مستشار وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مانشيت” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن ذلك ليس بكافي، ويجب أن يكون هناك توازن بين أمرين، الأول: معدل النمو السكاني، والآخر: معدل النمو الإقتصادي، موضحا أنه يتم تحقيق النمو الإقتصادي لكن قد يكون هناك ظروف خارجة عن إرادة الدولة مثل: الحرب الأوكرانية الروسية أو أحداث غزة، ناصحا المواطن بالتحكم أكثر من ذلك فى معدل النمو السكاني.

وتابع عمرو حسن: “كل 10 نساء يضعن 28 طفلا في مصر.. ونريد أن يقلوا إلى 21 طفلا لكل 10 نساء، وهناك تعاون مشترك ومثمر بين وزارة الصحة ووزارة الأوقاف، وكان اليوم الجمعة فى كل جوامع مصر بعد صلاة الجمعة كان يكون هناك جزء درس توعية لمشكلة الزيادة السكانية”.