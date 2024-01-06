ماذا يحدث عندما ينخفض ​​مستوى المغنيسيوم في الجسم.. مفاجأة صادمة

الماغنيسيوم هو معدن حيوي يلعب دورًا حاسمًا في العديد من الوظائف الفسيولوجية داخل الجسم، في حين أن الرجال البالغين يحتاجون إلى 400-420 ملغ من الماغنيسيوم يوميًا، تحتاج النساء إلى 310-320 ملغ من هذا المعدن الأساسي يوميًا، تحتاج النساء أثناء الحمل إلى حوالي 350-360 مجم من هذا المعدن يوميًا و310-320 مجم منه أثناء الرضاعة، عندما تكون مستويات الماغنيسيوم منخفضة، وهي حالة تعرف باسم نقص مغنيزيوم الدم، يمكن أن تؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية التي تؤثر على الأنظمة المختلفة.



- تحدث تشنجات في العضلات بشكل متكرر



إحدى الوظائف الأساسية للمغنيسيوم هو دوره في تقلص العضلات واسترخائها، يمكن أن تؤدي مستويات المغنيسيوم غير الكافية إلى تعطيل هذا التوازن، مما يؤدي إلى تشنجات العضلات والضعف العام، تظهر هذه الأعراض بشكل خاص في العضلات الهيكلية ويمكن أن تؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك الساقين والبطن. بالإضافة إلى ذلك، قد يساهم نقص المغنيسيوم في حالات مثل متلازمة تململ الساق، حيث يعاني الأفراد من أحاسيس غير مريحة في أرجلهم، وغالبًا ما تخفف من الحركة.

-قد تشعر بعدم انتظام ضربات القلب

المغنيسيوم ضروري للحفاظ على إيقاع القلب الصحي وضغط الدم، قد يؤدي انخفاض مستويات المغنيسيوم إلى عدم انتظام ضربات القلب ، وزيادة خطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية. يساعد المغنيسيوم على تنظيم النبضات الكهربائية التي تتحكم في انقباض القلب، ونقصه يمكن أن يعطل هذه العملية. علاوة على ذلك، يشارك المغنيسيوم في استرخاء الأوعية الدموية، وقد تساهم المستويات غير الكافية في ارتفاع ضغط الدم، تشير الأبحاث إلى وجود علاقة بين انخفاض تناول المغنيسيوم وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

- أصبح القلق والاكتئاب والنوبات أمرًا متكررًا

يعتمد الجهاز العصبي على المغنيسيوم ليعمل بشكل سليم، ويمكن أن يظهر انخفاض مستويات المغنيسيوم في أعراض عصبية مختلفة، قد تشمل هذه القلق والاكتئاب وحتى النوبات، للمغنيسيوم دور في تنظيم الناقلات العصبية ودعم الاستقرار العام للجهاز العصبي. وبالتالي، يمكن أن يؤثر النقص على الحالة المزاجية ويساهم في اضطرابات الصحة العقلية.

-​كسور العظام أصبحت شائعة​

يرتبط المغنيسيوم بشكل معقد بصحة العظام، ويعمل جنبًا إلى جنب مع الكالسيوم وفيتامين د، ويمكن أن يؤدي انخفاض مستويات المغنيسيوم إلى إضعاف كثافة العظام وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام، يساعد المغنيسيوم في امتصاص واستقلاب الكالسيوم، وعندما تكون مستوياته غير كافية، قد لا يتم استخدام الكالسيوم بشكل فعال في تكوين العظام، وهذا الاختلال يمكن أن يضعف العظام ويجعلها أكثر عرضة للكسور.

- تتعب بسهولة

يشارك المغنيسيوم في استقلاب الطاقة، ويلعب دورًا حاسمًا في إنتاج أدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP)، عملة الطاقة الأساسية في الجسم، عندما تكون مستويات المغنيسيوم منخفضة، قد تنخفض كفاءة إنتاج ATP، مما يؤدي إلى التعب والضعف، غالبًا ما يشعر الأفراد الذين يعانون من نقص المغنيسيوم بالتعب والخمول حتى بعد الراحة الكافية.

- أنت غير قادر على النوم بشكل صحيح

ويشارك المغنيسيوم في تنظيم الهرمونات المختلفة، بما في ذلك تلك التي تتحكم في التوتر والنوم. انخفاض مستويات المغنيسيوم يمكن أن يساهم في خلل في هرمونات التوتر، مما يؤدي إلى زيادة مشاعر القلق والتوتر. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر نقص المغنيسيوم على إنتاج الميلاتونين، وهو هرمون مهم لتنظيم النوم، مما قد يؤدي إلى الأرق أو اضطراب أنماط النوم.

-​مضاعفات أثناء الحمل​

المغنيسيوم ضروري للنمو السليم للجنين أثناء الحمل، قد يؤدي انخفاض مستويات المغنيسيوم لدى النساء الحوامل إلى زيادة خطر حدوث مضاعفات، بما في ذلك تسمم الحمل، والولادة المبكرة، ومشاكل النمو عند الأطفال حديثي الولادة، يعد تناول كمية كافية من المغنيسيوم أمرًا بالغ الأهمية لدعم صحة الأم والجنين النامي.

-​مقاومة الأنسولين ومرض السكري​

المغنيسيوم ضروري لوظيفة الأنسولين، وقد ارتبطت مستوياته المنخفضة بمقاومة الأنسولين. الأنسولين هو الهرمون المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم، وعندما يصبح الجسم أقل استجابة للأنسولين، فإنه يمكن أن يساهم في تطور مرض السكري من النوع 2، تشير الأبحاث إلى أن الحفاظ على مستويات المغنيسيوم المثالية قد يلعب دورًا في منع أو إدارة مقاومة الأنسولين ومرض السكري.

-مصادر غنية بالمغنيسيوم

الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم ضرورية لمختلف وظائف الجسم، بما في ذلك وظيفة العضلات والأعصاب، وإنتاج الطاقة، وصحة العظام، تعتبر الخضار الورقية مثل السبانخ مصدرًا ممتازًا، حيث توفر أكثر من 150 مجم لكل كوب، المكسرات والبذور مثل اللوز وبذور اليقطين وبذور عباد الشمس هي أيضًا وجبات خفيفة مليئة بالمغنيسيوم، توفر البقوليات مثل الفاصوليا السوداء والحمص والعدس دفعة كبيرة من المغنيسيوم، في حين تساهم الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والكينوا في المدخول اليومي، تعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل، وكذلك الشوكولاتة الداكنة، مصادر إضافية، مما يجعل من السهل دمج المغنيسيوم في نظام غذائي متوازن.



المصدر: timesofindia.