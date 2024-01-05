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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حسام موافي يكشف عن علامة غير متوقعة تشير للإصابة بالسكري.. تحذير عاجل

حسام موافي
حسام موافي

يعتبر مرض السكري من أكثر الأمراض المزمنة شيوعا و انتشارا بين مختلف الفئات الأطفال والكبار و النساء والرجال أيضا.

هناك بعض العلامات الشائعة التي تشير إلي الإصابة بداء السكري والتي كان من أبرزها كثرة التبول و الجوع الشديد واضطرابات البصر و تنميل الأطراف و غيرها من الأعراض.

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لكن حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، في إحدى البرامج التلفزيونية من عرض شائع يشير إلي الإصابة بمرض السكري.

أكد حسام موافي، أن حرقان القدمين من العلامات التي تشير إلي الإصابة بمرض السكري، ويجب عدم تجهلها لأنها من مضاعفات السكري وقد يسبب إزعاجا كبيرا لكثير من الأشخاص.

أضاف حسام موافي، أن يجب على المريض السكري ،ملاحظة ظهور بعض العلامات المصاحبة لحرقان القدمين، مثلا تنميل القدمين، الذي يظهر تدريجيا بمجرد الشعور بالحرقان أو تورم في القدمين لتكون هذه الأعراض  إشارات تنذر الجسم  من الإصابة بمرض السكري.

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