برج الحوت.. خبيرة تكشف مفاجآت عن توقعات 2024

كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج لـ صدى البلد، عن توقعات الأبراج 2024 لمواليد برج الحوت الذي يبدأ من 20 فبراير إلى 20 مارس.

توقعات برج الحوت في 2024

توقعات برج الحوت في 2024 على الصعيد العاطفي:

- إذا كنت متزوجا: تشتعل نيران الحب والغيرة في قلبك في شهري مارس وأبريل، لكن بقية العام سيكون موزعا بين فترات هدوء شديدة، وفترات عواصف شديدة أيضا، عموما هناك أوقات تشعر فيها بالتوازن عاطفيا، وفي هذه الأثناء تجمعك بشريك حياتك موجة واحدة مما يفسح المجال للحظات أكثر تفاهما واقترابًا، فقط في نهاية العام: قد تكون هناك صعوبة في التفاهم أو هناك حتى لحظات مزعزعة للاستقرار حينئذ تذكر أن الحب ما زال موجودا.

- إذا كنت غير مرتبط: في أول العام لديك رغبة في الحب والارتباط، وابتداء من 23 يناير: قد تلتقي بمن يجذبك ويشعل الحب في قلبك، وقد يكون ذلك من خلال صداقة تتحول لعلاقة حب، لكن ليس هناك ما يضمن استمرار المشاعر على نفس المستوى المتوهج، ومع ذلك إيمانك بالحب قد يساعدك كثيرا في التغلب على المعوقات وحالات التشوش.

توقعات برج الحوت في 2024 على الصعيد المهني والمالي:

قد يكون عام 2024 عاما مليئا بالتحديات.. من أول العام إلى 25 مايو: "المشتري" و"المريخ" و"عطارد".. كلها كواكب تمثل دعمًا ذو قيمة حقيقية، مما يمنحك إصرارا وقوة إرادة، وأفكارا رائعة، ويساعدك ذلك على العمل بدقة من أجل إيجاد حلول.

ابتداء من 26 مايو: رغم النجاح الذي يلوح في الأفق بالنسبة لك، يتحول بعض الأشخاص إلى أعداء، ينافسون بشراسة، حينئذٍ يجب أن تثابر، وتحدد جيدا أهدافك، إذا أردت أن تُحوّل مسارك المهني أو تقوم بتغيير عملك، فانتظر لشهر أكتوبر، وعلى أية حال، تذكر أنه من خلال إظهار روح الاجتهاد والحماس، ستحصل على نجاحات تستحقها.