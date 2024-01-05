هنا الزاهد بفستان ملفت خلال الاحتفال بعيد ميلادها|شاهد

حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بمقطع فيديو جديد خلال الأحتفال بعيد ميلادها.

تألقت هنا الزاهد في الفيديو بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية وذا اكمام مكشوفة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

ولم تبالغ هنا الزاهد في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات مما زاد من أناقتها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هنا الزاهد على خصلات شعرها الأصفر المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية.

هنا الزاهد