أعراضه خطيرة| مرض منتشر بين طلاب المدارس.. تعرف عليه

تصدر انتشار مرض الجديري المائي بين طلاب المدارس خلال الأيام الماضية مؤشرات البحث، مما تسبب في حالة من الذعر بين أولياء الأمور.

يعتبر الجديري المائي هو مرض يسببه فيروس الحماق النطاقي، يسبب طفح جلدي مثير للحكة مع ظهور بثور صغيرة مملوءة بالسوائل، ينتشر جدري الماء بسهولة شديدة بين الأشخاص الذين لم يصابوا بالمرض أو لم يحصلوا على لقاح جديري الماء، كان جدري المائي مشكلة منتشرة على نطاق واسع، ولكن اليوم يحمي اللقاح الأطفال منه.



أعراض الجديري المائي

يظهر الطفح الجلدي الناجم عن جدري الماء بعد 10 إلى 21 يومًا من تعرضك للفيروس النطاقي الحماقي. غالبًا ما يستمر الطفح الجلدي من 5 إلى 10 أيام، تشمل الأعراض الأخرى التي قد تظهر قبل يوم أو يومين من ظهور الطفح الجلدي ما يلي:

حمى.

فقدان الشهية.

صداع.

التعب والشعور العام بعدم الراحة.

بمجرد ظهور طفح جدري الماء، فإنه يمر بثلاث مراحل:

نتوءات مرتفعة تسمى حطاطات، والتي تظهر على مدى بضعة أيام.

بثور صغيرة مملوءة بالسوائل تسمى الحويصلات، والتي تتكون في يوم واحد تقريبًا ثم تنفجر وتتسرب.

القشور والجلبة، التي تغطي البثور المكسورة وتستغرق بضعة أيام أخرى للشفاء.

تستمر الحبوب الجديدة في الظهور لعدة أيام، لذلك قد يكون لديك نتوءات وبثور وقشور في نفس الوقت. يمكنك نشر الفيروس إلى أشخاص آخرين لمدة تصل إلى 48 ساعة قبل ظهور الطفح الجلدي، ويظل الفيروس معديًا حتى تتقشر جميع البثور المكسورة.

المصدر:‏.mayoclinic

