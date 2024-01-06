تضم 22 منشأة.. الرئيس السيسي: الدولة بذلت جهدا كبيرا لإنشاء بنية رياضية ضخمة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة بذلت جهدا كبيرا لإنشاء بنية رياضية ضخمة، على رأسها المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فهي تضم حوالي 22 منشأة رياضية عالمية.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقده تدريبات منتخب مصر الأول لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية، أن الدولة عملت على رفع كفاءة 4500 مركز شباب على مستوى الجمهورية، والعمل مازال جاريا لتطوير أكبر للبنية التحتية الرياضية.



وأوضح أن الدولة بدأت في بناء المدينة الأوليمبية منذ 6 سنوات وانتهت منها بالكامل منذ 4 أشهر تقريبا.



وأعرب عن سعادته بوجود 7 لاعبين من المنتخب المصري يخوضون تجربة الاحتراف في أندية أوروبية وعالمية، متمنيا زيادة هذه الأعداد لأن الاحتراف يعكس قدرات الشباب المصري.

وشدد على أن النجاح الرياضي يأتي بالموهبة والإخلاص في الفكر واللعب والمشاركة، مشيرا إلى أن كرة القدم هي أكثر اللعبات شعبية حول العالم، وأن المنتخب المصري قادر على تحقيق بطولة إفريقيا للمرة الثامنة.

