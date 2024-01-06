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برلمان

أمين سر «تشريعية النواب»: الشعب المصري سيظل نسيجًا واحدًا.. والأعياد فرصة للتلاحم

النائب الدكتور ناصر
النائب الدكتور ناصر عثمان

هنأ النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وأساقفة ومطارنة وكهنة وشعب الكنيسة القبطية المصرية، وكذلك الدكتور القس أندرية زكى رئيس الكنيسة الإنجيلية المشيخية في مصر، والبطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، وكافة رؤساء الكنائس بعيد الميلاد المجيد.

كما تقدم النائب الدكتور ناصر عثمان، بخالص التهنئة في هذه المناسبة بجموع المصريين بالداخل والخارج، مؤكدًا أن الشعب المصري سيظل دائمًا نسيجًا واحدًا لا يستطيع أحد تفرقته أو إثارة الفتنة بين أبنائه، وأن مصر ستظل دائمًا بإذن الله بلد الأمن والأمان ومن ثم بفضل وحدة الشعب المصري.

وأضاف أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هذه المناسبة فرصة طيبة لتلاحم الشعب الواحد ليواصل مسيرة الجمهورية الجديدة، داعيًا الله القدير أن يعيد علينا الأعياد بالخير والبركات لبلادنا الحبيبة مصر وللشعب السلام ومستقر الأمان.

ودعا النائب الدكتور ناصر عثمان، أن يحفظ الله مصر ويجنب شعبها الفتن، وأن يحفظ قيادتها الحكيمة ويُعيد تلك الأيام بالخير على سائر المسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء مصر، لافتًا إلى أن روح المحبة والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر وتعطي القدوة في التسامح بين الأديان.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني بابا البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك البابا تواضروس الثاني إبراهيم إسحق

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