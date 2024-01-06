عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من عبق المسيح .. رحلة بكنيسة الدم المقدس ببلجيكا | صور

كنيسة الدم المقدس
كنيسة الدم المقدس ببلجيكا

كنيسة الدم المقدس تحفة معمارية ذات طابع ديني مُبهر، فتصميمها سيخطف أنظارك من الوهلة الأولى حين تطأ أقدامك أعتاب الكنسة الأشهر، في دولة بلجيكا بالتحديد بمدينة بروج التراثية الحالة بالقلاع والمباني الأثرية ذات الطراز الأوروبي المبني بالعصور الوسطى.

بكنيسة الدم المقدس ببلجيكا

الصمت والصلوت

الصمت والهدوء هي قواعد صارمة لابد من اتباعها خلال زيارتك لكنيسة الدم المقدس، التي تزخر بصلوات الزائرين من كافة أنحاء العالم الذين يوقدون الشموع ورعًا على روح السيد المسيح.

بكنيسة الدم المقدس ببلجيكا

تتسم كنيسة الدم المقدس بجمال لا يوصف من صور وتماثيل للرموز الدينية، المنقوشة بماء الذهب الخالص والألوان المبهرة العامرة، بالتراث المسيحي الحافل بالروحانيات الفياضة بالعبق الديني.

بكنيسة الدم المقدس ببلجيكا

مقام للصلبان 

تتميز الكنيسة البلجيكية ببهو كبير يتخلله عدد من المقاعد الخشبية العتيقة التي يصل عمرها لمئات السنين، يجلس عليها عدد من الزوّار متعددي الجنسيات ليتلو الصلوات ويوقدون الشموع بقدسية شديدة، أمام مقام من الصلبان الذهبية التي تتوسط الكنيسة ويحاوطها حواجز حمراء لعدم الاقتراب منها.

بكنيسة الدم المقدس ببلجيكا

دماء المسيح

بحسب تاريخ الكنيسة تحتوي على دماء السيد المسيح المحفوظ بعناية شديدة بصندوق زجاجي يتبارك  به الزوار من كل حدب وصوب، وذلك وسط حرص من القائمين على الكنيسة، حيث يمنع تماماً تصوير الركن الخاص بدماء المسيح.

بكنيسة الدم المقدس ببلجيكا

تعمر أسقف الكنيسة بجمال فريد من نوعه لكونها مُزينة بالألواح الخشبية المزركشة، التي تضفي روعة في المعمر الأوروبي في العصور الوسطى، فهذه الكنيسة تحمل قدسية خاصة بقلوب سكان المدينة بلجيكية لاحتفاظها بدماء السيد المسيح المباركة، الذي يقال انه تم نقله من ارض المقدس خلال الحروب الصليبية إلى الكنيسة البلجيكية، لتبات مزاراً لأصحاب الديانة المسيحية من كافة أنحاء العالم.

بكنيسة الدم المقدس ببلجيكا

روايات العصور الوسطى

وفقًا لروايات العصور الوسطى، أحضر الكونت الفلمنكي تييري من الألزاس (حوالي 1099-1168) بقايا الدم المقدس من القدس بعد الحملة الصليبية الثانية. 

وكان من المفترض أن يكون تييري قد حصل على هذا الأثر من بطريرك القدس، كدليل على تقديره لبطولته خلال الحملة الصليبية. كان صهره، بالدوين الثالث ملك أنجو، ملكًا،أحضر الكونت تييري الآثار إلى Sint Baseliuskapel في بروج في 7 أبريل 1150، وكان برفقته زوجته سيبيلا من أنجو وليونيوس، رئيس دير سينت بيرتينسابديج في سان أومير.

كنيسة الدم المقدس كنيسة بلجيكا بروج مدينة بروج السيد المسيح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطل صفقة عمر كمال| نجم الأهلي يتمرد ويطلب فسخ تعاقده رفضا للمبادلة

الزمالك يقطع الطريق على الأهلي ويحسم صفقة الموسم

حكم قضائي صادم لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

السيسي يمازح كهربا.. وصلاح يهادي الرئيس ويبشر المصريين بفرحة قريبة|فيديو وصور

التصريح بدفن جثمان أمين الشرطة شهيد معاينة حادث سير في الشروق

الأغلى في ميركاتو الأهلي.. صفقة جديدة داخل القلعة الحمراء.. من هو؟

الرئيس السيسي ردا على محمد صلاح: إن شاء الله ترجعوا موفقين ومنصورين

ترشيحاتنا

رياضة النواب: مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية جعلت الدولة قبلة لإستضافة البطولات

عدلي القيعي يكشف أهمية زيارة الرئيس السيسي للمنتخب الوطني اليوم

جامعة بني سويف تعقد ورشة عمل بعنوان " طريقة برايل" 

السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتـ.لاه لـ510 منذ بداية حرب غزة

مستشار رئيس المصلحة: السيسي رسخ لفكر الإعفاءات الضريبية لدعم صغار المستثمرين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب طبق محشي .. وفاة أب وابنه في الشرقية | اعرف السبب

الأغلى في ميركاتو الأهلي.. صفقة جديدة داخل القلعة الحمراء.. من هو؟

بحباية دوا.. ازاي تحمى نفسك من مخاطر الجديري المائي؟

أميرة الذهب تتصدر التريند.. شاهد أغرب أشكال الإكسسوارات

فيديو

شريف المخيف يكشف أسباب رحيله عن الأهلي وموقفه من الزمالك واستبعاده من المنتخب

اتحاد البنوك: التضخم سينخفض ونخسر من شهادة الـ27٪ وهذه حصيلتها حتى الآن

يتجاوز 3200 جنيه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

زينة صديقتي.. قرار جرئ من أسما إبراهيم حول استضافتها أحمد عز ببرنامجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ