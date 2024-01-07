مثل ميسي وأتمني 10٪ من رجله.. أفشة يتغنى بنجم الزمالك

نشر أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق تصريحات لاعب الأهلي مجدي أفشة عبر برنامجه الكابتن على قناة dmc عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال مجدي أفشة: شيكابالا رجله الشمال مش طبيعية اتمني ولو 10٪ من رجلة عشان مش بعرف العب بيها، شيكابالا لاعب كواليتي رهيب وانا بحبه جداً علي المستوي الشخصي.

وتابع أفشة: هدف شيكابالا في النهائي صعب وجميل ودائما بيعملها، ورجله غريبة عامل زي ميسي كده .

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق بطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي في المباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبى «المارد الأحمر» راحة سلبية لمدة 14 يوم ، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودوري أبطال إفريقيا.