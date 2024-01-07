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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بعد طرح شهادات 27٪.. أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار21 | فيديو

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة يحرص الكثيرون على متابعتها خاصة الراغبين فى الاستثمار حيث يعد المعدن الأصفر ملاذ آمن للادخار فى ظل تقلبات الأسعار.

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سجلت  أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية حالة تخبط حادة على مستوي جميع الأعيرة وذلك نتيجة التغيرات الجيوسياسية فى المنطقة العربية .

وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم الأحد فى محلات الصاغة بدون مصنعية  هزة عنيفة حيث بلغ عيار 24 وهو الأعلي قيمة حوالى 3,771 جنيها فيما بلغ عيار 14 حوالي 2200.

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 3,714 شراء 3,771
عيار 22 بيع 3,405 شراء 3,457
عيار 21 بيع 3,250 شراء 3,300
عيار 18 بيع 2,786 شراء 2,829
عيار 14 بيع 2,167 شراء 2,200
عيار 12 بيع 1,857 شراء 1,886
 

يعتبر البحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر، خاصة سعر الأخضر في البنوك الرسمية العاملة في مصر، أهم ما يبحث عنه الكثير بالتزامن مع اعلان البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي ، وتصريحات صندوق النقد الأخيرة.

أعلن البنك المركزى المصرى، الخميس الماضي، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 35.219 مليار دولار نهاية ديسمبر 2023، مقارنة بـ  35.173 مليار دولار فى نهاية شهر نوفمبر 2023 بارتفاع قدره 46 مليون دولار.

ويبحث الآلاف عن سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، خاصة التجار، المستوردين والمستثمرين، والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية في آخر تحديثاتها.

واستقر سعر الأخضر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من 10 أشهر، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات.

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