عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

اتحاد البنوك: التضخم سينخفض ونخسر من شهادة الـ27٪ وهذه حصيلتها حتى الآن

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية جديدة حيث توقع محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر وبنك مصر، انخفاض التضخم في مصر في العام الحالي 2024 ، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تتخذها الدولة مع البنك المركزي ستساهم في خفض التضخم.

شاهد الفيديو:

وتابع محمد الأتربي أن شهادة 27% تخسر البنك أموال، ونعمل علي التعامل مع هذه المشكلة من خلال شهادات أخرى والعمل على جذب عملاء جداد للبنك وعمولات وودائع.

وأضاف محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر وبنك مصر، أن شهادات ٢٥% التي انتهت بحصيلة وصلت إلى نصف تريليون جنيه أي ٥٠٠ مليون جنية، لافتا إلى أن انخفاض تحويلات المصريين بالخارج ليس لها تأثير على الاقتصاد، لأنها تدخل إلى البلاد عن طريق غير شرعي.

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي ردا على محمد صلاح: إن شاء الله ترجعوا موفقين ومنصورين

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

زيادة راتب الموظفين.. مفاجأة بشأن الترقيات 2024 بقانون الخدمة المدنية

نجم الأهلي يتمرد .. تعطل صفقة عمر كمال ويطلب فسخ تعاقده

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

فرج عامر يزف بشرى لجمهور الزمالك.. تفاصيل

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

بعد ساعات من طرح شهادات 27%| مفاجأة سارة في سعر الذهب والدولار

موضوعات متعلقة

أثار سخط السعوديين.. غضب عارم بسبب معتمر مصري يغني لأم كلثوم أمام الكعبة

قرار عاجل من البنك المركزي حول تطبيق انستا باي

بعد الزلزال المدمر.. تركيا تستعد لقرار تاريخي عاجل

مستنية يوم موتي.. إيناس الدغيدي: 85٪ من الرجالة خاينين والمجتمع مبيحاسبهمش

ترشيحاتنا

المقاطعة توجه ضربة موجعة لـ العلامات التجارية الغربية.. شاهد

شريف المخيف يكشف أسباب رحيله عن الأهلي وموقفه من الزمالك واستبعاده من المنتخب

إبراهيم نور الدين يعلن اعتزال التحكيم نهائيا في هذا الموعد.. شاهد

صحف عبرية: الإسرائيليون يمزقون بعضهم البعض والسنوار يحقق انتصاره الثاني

الرئيس السيسي مهنئا بعيد الميلاد: الوطن بحاجة لتضافر جميع أبنائه للعبور لغد أفضل

لها تداعيات خطيرة.. خارجية لبنان: نسعى لخفض التصعيد وتجنب الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر | ماذا يحدث للجسم عند ارتداء الجوارب أثناء النوم؟

دراسة: تناول الكاكاو بكثرة يحميك من مرض قاتل

بسعر صادم.. اعرف ثمن بدلة هاندا أرتشيل السوداء

ارتداه كريستيانو رونالدو.. سعر جاكيت محمد رمضان في الرياض يتجاوز 80 ألف جنيه

فيديو

اتحاد البنوك: التضخم سينخفض ونخسر من شهادة الـ27٪ وهذه حصيلتها حتى الآن

يتجاوز 3200 جنيه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

زينة صديقتي.. قرار جرئ من أسما إبراهيم حول استضافتها أحمد عز ببرنامجها

بسبب أزمة الطيار.. حقيقة القبض على محمد رمضان لتنفيذ قرار حبسه 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ