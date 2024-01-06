اتحاد البنوك: التضخم سينخفض ونخسر من شهادة الـ27٪ وهذه حصيلتها حتى الآن

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية جديدة حيث توقع محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر وبنك مصر، انخفاض التضخم في مصر في العام الحالي 2024 ، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تتخذها الدولة مع البنك المركزي ستساهم في خفض التضخم.

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وتابع محمد الأتربي أن شهادة 27% تخسر البنك أموال، ونعمل علي التعامل مع هذه المشكلة من خلال شهادات أخرى والعمل على جذب عملاء جداد للبنك وعمولات وودائع.

وأضاف محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر وبنك مصر، أن شهادات ٢٥% التي انتهت بحصيلة وصلت إلى نصف تريليون جنيه أي ٥٠٠ مليون جنية، لافتا إلى أن انخفاض تحويلات المصريين بالخارج ليس لها تأثير على الاقتصاد، لأنها تدخل إلى البلاد عن طريق غير شرعي.