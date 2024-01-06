يتجاوز 3200 جنيه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية جديدة؛ حيث يشهد سعر الذهب في مصر حالة من تذبذب خلال الفترة الحالية وإن كان يميل إلى الارتفاع بشكل كبير بدعم من العوامل الحالية.

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وتنتظر الأسواق معرفة تأثير طرح الشهادات البنكية الجديدة على أسعار الذهب في السوق المحلي.

وأعلن البنك الأهلي وبنك مصر، شهادات ادخار جديدة بأجل عام واحد فقط، يصل العائد على الشهادة الأولى 27% يصرف في نهاية السنة (يضاف العائد على أصل مبلغ الشهادة في نهاية السنة)، ويصل العائد على الشهادة الثانية إلى 23.5% ويتم صرف العائد بشكل شهري.

وأمس الجمعة ارتفع سعر الذهب في السوق المحلي بنحو 35 جنيها للجرام الواحد، اما عالميا فشهد سعر الذهب تذبذب قوي تحرك خلالها السعر بين 2060 و2040 دولار الاواقية واستقر في ختام التعاملات عند 2044 دولارا.

أما الدولار سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.88 جنيه للبيع، و 33.76 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.27 جنيه للبيع، و39.13 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.68 جنيه للبيع، و100.23 جنيه للشراء.