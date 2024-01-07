بشرى لجماهير الزمالك.. أحمد حسن: توفير العملة ينهي أزمة القيد

أعلن أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن توفير عملة في نادي الزمالك لإنهاء ملف القيد.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي “فيسبوك”: "مصدر داخل الزمالك: توفير العملة ينهي ملف القيد ودفع المستحقات المتأخرة لنادي سبورتنج لشبونة بشكل رسمي".

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.





وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.