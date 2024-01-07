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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جريمة عربة الفول.. القصة الكاملة لمقـ تل عامل بسبب غسل الأطباق

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

تباشر النيابة العامة بالقاهرة، التحقيق مع عامل على عربة فول بمنطقة عين شمس، لاتهامه بقتل زميله بسبب خلافات على غسل الأطباق.

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القصة الكاملة لمقتل عامل عربة الفول

وصرحت النيابة العامة بدفن جثمان المجني عليه في واقعة عربة الفول عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه والاستماع لأقوال شهود العيان على الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في جريمة عربة الفول، أن المتهم والمجني عليه يعملان على عربة فول بمنطقة عين شمس، وأن المتهم يبلغ من العمر 13 عاما، والمجني عليه 23 عاما ومقيم في الفيوم، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات العمل.

وشرحت تحقيقات النيابة العامة في جريمة عربة الفول، أن يوم الواقعة حضر المتهم والمجني عليه للعمل كعادتهما في كل صباح، حتى طلب المجني عليه من المتهم غسل الأطباق، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بتسديد طعنة للمجني عليه في الظهر وسقط جثة هامدة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من المستشفى التخصصي أفاد باستقباله عاملا على عربة فول يبلغ من العمر 23 عاما ومقيم الفيوم وبه جرح طعني بالظهر، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة بالقاهرة.

وكشفت التحريات الأولية لأجهزة أمن القاهرة في جريمة عربة الفول، أن المجني عليه يعمل على عربة فول في عين شمس برفقة عامل آخر يبلغ من العمر 13 عاما، ونشبت بينهما خلافات بسبب مطالبة المجني عليه للمتهم بغسل الأطباق في نهاية اليوم ورفضه ذلك ثم قيامه بتسديد طعنة له في الظهر أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة تفصيليا، حيث قرر أن المتهم طلب منه غسل الأطباق إلا أنه رفض ذلك فقام بالتشاجر معه ثم طعنه في الظهر، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عربية الفول منطقة عين شمس غرفة عمليات النجدة غسيل الاطباق عين شمس

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