إنت سرقت الكوريك.. القصةالكاملة لمصرع تباع على يد سائق في القاهرة

باشرت النيابة العامة في القاهرة، التحقيقات في واقعة مصرع تباع على يد سائق في منطقة حلوان جنوب القاهرة أثر مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات بعد اعتقاد السائق بقيام التباع بسرقة كوريك السيارة وبيعه.

القصة الكاملة لمقتل تباع على يد سائق في القاهرة

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، أن المتهم اعتقد أن التباع قام بسرقة الكوريك الخاص بالسيارة وقام ببيعه وحينما حاول معاتبته على ذلك أنكر التباع الواقعة، ونشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام السائق بتسديد طعنة للتباع أودت بحياته في الحال.

وصرحت النيابة العامة في القاهرة، بدفن جثمان المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بالجثمان، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وجرى استكمال التحقيقات في الواقعة.

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وكانت الأجهزة الأمنية في القاهرة، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بوقوع جريمة قتل في حلوان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثمان تباع بالغ من العمر 36 عاما به طعنة نافذة في الصدر.

وكشفت التحريات التي باشرتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أن وراء ارتكاب الواقعة سائق السيارة، وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة الأمن القبض على السائق المتسبب وبمواجهته اقر بارتكابه الواقعة تفصيليا حيث تبين من التحريات أن الواقعة بسبب مشادة كلامية بين السائق والتباع المجني عليه.

وقرر السائق المتهم أنه اعتقد أن التباع سرق الكوريك الخاص بالسيارة وعلى أثر ذلك تشاجر معه وقام بطعنه في الصدر طعنة أودت بحياته، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.