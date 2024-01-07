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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جوزها شتمها وطردها.. سيدة تشعل النار فى جسدها بـ"الجاز" بالوراق

صدى البلد

أشعلت سيدة النار فى جسدها بعد سكب البنزين عليها، بسبب خلافات مع زوجها مما تسبب فى إصابتها بمنطقة الوراق.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوجود مصابة داخل منزل وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين قيام ربة منزل بسكب “الجاز” وأشعلت النار في جسدها، ونقلت للمستشفى لتلقي العلاج.

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وقال والد المصابة في محضر الشرطة، إن ابنته عانت من خلافات مع زوجها خلال الفترة الماضية، طردها من منزل الزوجية قبل عدة أشهر لم ينفق عليها أو أولاده خلالها، وعندما ذهبت إلى شقة الزوجية لأخذ بعض متعلقاتها منعها من الدخول ووبخها وأهانها.

وأضاف والد السيدة، أن ابنته مرت بحالة نفسية سيئة متأثرة بالخلافات مع زوجها، وفي يوم الواقعة، أحضرت مادة مساعدة على الاشتعال وسكبته على جسدها، وأشعلت النيران في نفسها داخل الحمام، ما أصابها بحروق متفرقة بالجسم، ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

جوزها شتمها وطردها سيدة تشعل النار فى جسدها الوراق مديرية امن الجيزة الجاز

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