بدون صلاح.. تشكيل ليفربول لمواجهة أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه لمباراة أرسنال في إطار منافسات دور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. جاء تشكيل ليفربول كما يلي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جوميز، إبراهيما كوناتي، ترينت ألكسندر أرنولد، جاريل كوانساه.

خط الوسط: جونز، ماك أليستير، هارفي إليوت.

خط الهجوم: لويس دياز، نونيز، جاكبو.

تنطلق المباراة في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويغيب محمد صلاح عن الفريق لانضمامه إلى صفوف منتخب مصر استعدادا لمشاركته في بطولة الأمم الأفريقية.