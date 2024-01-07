التشكيل الرسمي لـ أرسنال لمواجهة ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، تشكيلة فريقه لمباراته أمام ليفربول في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. جاءت التشكيلة كالتالي:

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل، كيويور.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، جورجينيو.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، نيلسون، كاي هافيرتز.

تنطلق المباراة في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات. ستذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.