صداقة غير متوقعة بين مصور وغوريلا شرس وزنه ربع طن

عندما يتم دعوة مصور حياة الحياة البرية لتصوير تعرض تدريجية لعائلة غوريلات للبشر، في أعماق غابات جمهورية الكونغو الديمقراطية، حدث له تقارب كبير جدًا مع ذكر العائلة.

فجأة، هاجم الذكر العملاق المعروف باسم "مبونجو" المصور بصراخ. ومع ذلك، على الرغم من الخوف الشديد الذي شعر به، عرف فيانيت دجينجوي أن البريمات البالغ وزنها تقريبًا 254 كجم لا تريد إيذاءه، بل كانت تختبره.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، يجب على أي شخص يحاول كسب ثقة مبونجو وأن يصبح صديقًا أن يظهر الاحترام. "هذا الهجوم هو طريقة للقول 'انظر، لدي عائلة هنا، فابتعد عنها'"، يقول دجينجوي.

من ثم، مد ذكر الغوريلا يده وأمسك بقدم دجينجوي. بعد أن هاجم، انزلق مبونجو إلى الوراء عبر التضاريس التليّة واختفى في الأدغال الكثيفة.

تمت دعوة دجينجوي لمقابلة مبونجو من قبل الحفاظ على البيئة في حديقة كاهوزي-بييجا الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. أرادوا منه أن يوثق محاولاتهم لجعل مبونجو وعائلته يتعودون على وجود البشر.

يستغرق العملية - المعروفة باسم تأقلم - ما بين عامين و10 سنوات وتتضمن تتبع ومتابعة الحيوانات عبر الغابة التي تمتد على مساحة 6000 كيلومتر مربع.

وستنجح العملية فقط إذا كان ذكر العائلة، البريمات البالغ، على استعداد لقبول البشر - إذا فعل ذلك، فسيقبل عائلته أيضًا.

أما مبونجو وعائلته هم بين آخر الغوريلات الشرقية المنخفضةفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، والهدف النهائي لعملية التأقلم هو إنقاذهم من الانقراض.

تعتبر هذه المحاولة الثانية لتأقلم مبونجو. فقد فشلت المحاولة السابقة في عام 2015، وكان مبونجو صغيرًا عندما تم تربيته في عائلة من الغوريلات التي تعودت على وجود البشر، ولكنه فقد أسرته في حرب أهلية في عام 1996، حين كانت البلاد تعرف بزائير. تجوب الغابة بمفرده، وفقًا لمونغان، الدليل الرئيسي في المتنزه. مع مرور الوقت، التقى بعائلات برية أخرى و "سرق إناثًا برية"، وفقًا لمونغان، حتى شكل أخيرًا العائلة التي لديه الآن.