محلل سياسى: مهمة التحالف الدولى فى العراق انتهت عام 2020 بقرار برلمانى

قال صباح العكيلي، المحلل السياسي، إن مهمة قوات التحالف الدولي في العراق انتهت عام 2020 بقرار برلماني، وبالتالي فالقرار لم يأتِ من فراغ، بل جاء وفق دراسات عديدة معقدة.

وأضاف صباح العكيلي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجانب الأمريكي حتى هذه اللحظة لم يُبدِ أي موافقة أو ترحيب بالقرار أو حتى رفض، ولكنهم التزموا الصمت، وتابع: "واشنطن هددت العراق بخسارة الدعم الدبلوماسي الدولي".

قرار سيادى

من جانبه، كشف الدكتور أحمد ميزاب النصر، خبير أمني واستراتيجي، عن كلمة السر وراء قرار إنهاء تواجد التحالف الدولي في العراق، وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن القرار سيادي لكنه جاء في توقيت حساس للغاية، ويشهد الكثير من التعقيدات، لافتًا إلى أنه ربما يكون قرارًا استباقيًا لما يمكن أن تؤول إليه الأحداث بالمنطقة.