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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

200 رجل أعمال في مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الإفريقي بالقاهرة 9 يناير

صدى البلد

في إطار تعزيز سبل التعاون التجاري وفتح آفاق جديدة بين مصر وباكستان، يفتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ونظيره وزير التجارة والصناعة الباكستاني الدكتور جوهر إعجاز، مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الإفريقي بالقاهرة، الثلاثاء المقبل الموافق 9 يناير.

ويصاحب الوزيرين نخبة من المسؤولين الحكوميين وكبار رجال الأعمال من باكستان. ويضم الوفد المرافق، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية التجارة الباكستانية، وأمين مجلس الاستثمار إلى جانب كبار المسؤولين من وزارة التجارة وهيئة تنمية التجارة.

ويتضمن برنامج الفعالية مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الإفريقي الرابع الذي يقام في 9 يناير 2024، ويليه معرض الدولة الموحد الذي يقام لمدة يومين في 10 و11 يناير 2024. 

يزور القاهرة أكثر من 200 رجل أعمال من أكثر من 20 قطاع تجاري في باكستان، يشمل النسيج والهندسية والأغذية والزراعة والخدمات، بهدف عرض المنتجات الباكستانية، وإبرام صفقات تجارية محتملة.

 كما يزور القاهرة أكثر من 150 شخصية من كبار رجال الأعمال وممثلي الغرف التجارية من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز العلاقات التجارية مع رجال الأعمال الباكستانيين.

يُقدِّم المعرض فُرصاً لتعزيز التجارة وتوقيع صفقات مشاريع مشتركة بين رجال الأعمال المحليين والباكستانيين في قطاعات متعددة ذات اهتمام مشترك، كما يفتح باب الفرص لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين باكستان ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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