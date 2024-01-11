مجلس الأمن يدين هجمات الحوثي في البحر الأحمر وتأكيد فلسطيني مصري أردني في قمة العقبة على مواصلة الضغط لوقف النار بغزة .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مجلس الأمن يطالب بوقف "فوري" لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر

مصر تبحث مع "ميرسك" التطورات في البحر الأحمر

بسبب حل الدولتين و"حماس".. لقاء "متوتر" بين بلينكن ومجلس الحرب الإسرائيلي

وزير الدفاع البريطاني يرجح استهداف سفينة حربية في البحر الأحمر

الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أمريكية "كانت تقدم الدعم لإسرائيل"

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بحث مع مسؤولين من شركة الشحن الدنماركية "ميرسك" التطورات في البحر الأحمر، وسبل تحسين التعاون المشترك. وذكر بيان عن المجلس أن مدبولي شدد خلال اللقاء، الذي جرى عن بعد، على محورية أمن وسلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر للأمن القومي المصري، في ضوء ارتباطه الوثيق بقناة السويس.

وأبرزت صحيفة "الراي" بيان الرئاسة المصرية حول قمة العقبة بين مصر والأردن وفلسطين، حيث أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، على رفضهم محاولات إعادة احتلال أجزاء من قطاع غزة أو إقامة "مناطق آمنة" به، محذرين من تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، ومؤكدين "ضرورة الاستمرار بالضغط لوقف العدوان الإسرائيلي".

وأعلنت الرئاسة المصرية في بيان، توافق القمة الثلاثية على "رفض أية محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة، والرفض القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم"، فيما قال الأردن إن "الزعماء حذروا من محاولات إعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق آمنة فيها، مؤكدين ضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى بيوتهم"، مضيفة أنه "تم التوافق خلال القمة على الرفض القاطع لأية مساعي أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم".

وتابعت: "كما تم تأكيد الرفض التام لأية محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة، والتشديد على ضرورة تمكين أهالي القطاع من العودة إلى ديارهم، وأن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن مجلس الأمن الدولي اعتمد اليوم الخميس، مشروع قرار أمريكي، يطالب بوقف فوري لهجمات الحوثيين على خطوط الشحن الدولية في البحر الأحمر. ويدين مشروع القرار هجمات "الحوثيين" على السفن التجارية ويطالبهم بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات، واقترحت روسيا ثلاثة تعديلات على النص. وعلى وجه الخصوص، اقترحت موسكو إضافة بند ينص على أن جميع أحكام هذا القرار لا ينبغي أن تصبح سابقة أو ترسي قواعد جديدة للقانون الدولي.

وقالت "القبس" إن مسؤولين إسرائيلين وصفوا المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الأميكيي أنتوني بلينكن مع مجلس الحرب الإسرائيلي بـ"المتوترة"، وأرجعوا السبب إلى الرغبة الأميركية في تضمين "حل الدولتين" في رؤية اليوم التالي لما بعد الحرب الإسرائيلي في غزة.

وذكر مسؤولون إسرائيليون للقناة، أن بلينكن قال لمجلس الحرب: "كما أن الإسرائيليين لديهم طموحات، الفلسطينيون أيضاً لديهم طموحات"، مشيرين إلى أن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية رون ديرمر رد عليه بأن "85% من الفلسطينيين في الضفة الغربية يؤيدون المجزرة التي وقعت في يوم السابع من أكتوبر"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حركة "حماس" داخل إسرائيل.

وأشارت "الجريدة" إلى أن وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس قال إن السفينة الحربية "دايموند" التابعة للبحرية الملكية البريطانية، ربما جرى استهدافها في هجوم شنته جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر، وهو الهجوم الذي صدته القوات الأمريكية والبريطانية، الثلاثاء، قائلاً: "ما أفهمه هو أنه من المحتمل أن تكون السفينة نفسها استهدفت.. ولكن هناك أيضاً هجوماً عاماً على جميع السفن (في المنطقة)".

وذكرت "الأنباء" أن يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية، قال في كلمة بثها التلفزيون، الأربعاء، إن الجماعة هاجمت سفينة أميركية "تقدم الدعم" لإسرائيل بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والبحرية والطائرات المسيرة.