5 طرق جديدة للحصول على الإقامة المميزة بالسعودية

قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية أن مجلس الوزراء السعودي وافق على تعديل نظام الإقامة المميزة لتكون مرحلة جديدة نحو تحفيز وإستحداث الوظائف ، بإضافة خمس منتجات جديدة للإقامة المميزة ، حيث أن الهدف من ذلك هو جعل المملكة مركزاً عالمياً في الإستثمارات والعقول ، وإستقطاب وإستبقاء الأفضل دائماً ، ومنتجات الإقامة المميزة الجديدة هي إقامة كفاءة إستثنائية لفئة التنفيذيين وأصحاب التخصصات في مجالات الرعاية الصحية والعلمية والأبحاث ، إقامة مسثمر أعمال للرجال الأعمال والمستثمرين ، وإقامة مالك عقار لفئة ملاك العقارات الراغبين بالإستقرار في السعودية ، إقامة موهبة لفئة الموهبين والمتخصصين في مجال الرياضة والثقافة ، إقامة رائد الأعمال لفئة أصحاب المشاريع الريادية

وأضاف حنفي أن من أبرز مزايا الإقامة المميزة ،

منح الإقامة المميزة لأفراد الأسرة بما فيهم الوالدين مع رفع الحد الأعلى للتابعين من أبناء الأسرة إلى 25 عامًا ، ومزاولة الأعمال التجارية ، الإعفاء من المقابل المالي للوافدين ومرافقيهم ، والتنقل من وإلى المملكة بدون تأشيرة ، وتملك العقارات ، سهولة الإنتقال بين المنشآت بدون رسرم ، إستضافة ودعوة الأقارب

وأختتم حنفي أن رسوم الإقامة المميزة هي 4 آلاف ريال تدفع لمرة واحدة ، على أن يكون الكفائات الإستثنائية (متخصص _ تنفيذي) 5 سنوات - دائمة ، موهبة (رياضيةً - ثقافية) 5سنوات - دائمة ، مستثمر أعمال دا ئمة و ، رائد أعمال 5 سنوات - دائمة ، مالك عقار فترة إمتلاك العقار ، وذلك خلاف الإقامة المميزة الذي أطلقتها المملكة منذ فترة وهي نوعين إقامة محددة سنة واحدة قابلة للتجديد رسومها 100 ريال سعودي ، وإقامة غير محددة المدة وهذه دائمة ورسومها 800 ألف ريال