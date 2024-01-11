المثلوثي: زيزو الأفضل في الزمالك.. وسعداء بعودة أحمد فتوح

أكد حمزة المثلوثي، نجم نادي الزمالك أن أحمد سيد زيزو، زميله في الفريق هو اللاعب الأفضل في الأبيض خلال الـ 4 مواسم الماضية.



وقال حمزة المثلوثي في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أحمد سيد زيزو هو أهم لاعب في الزمالك في أخر 3 أو 4 مواسم".



وأضاف اللاعب التونسي: "أرقام زيزو تتحدث عنه، هو لاعب كبير، ولديه عقلية احترافية، وأتمنى استمراره مع الفريق، هو يستطيع أن يمنح الفوز للفريق في أي وقت".



وتابع: "بيع زيزو بمقابل مالي كبير؟ لا يمكن ضمان تعويض زيزو بأي لاعب آخر، في رأيي الشخصي، لن تستطيع أن تتمسك بزيزو كثيرًا، إلا أنني أتمنى استمراره مع الفريق".



وأكمل: "عودة أحمد فتوح للمشاركة في التدريبات والمباريات مع الزمالك خبر مفرح، هو لاعب كبير وإضافة للفريق، وأتمنى أن تعود المياه إلى مجاريها مع النادي والجماهير".



وأتم حمزة المثلوثي تصريحاته قائلًا: "اللاعبون الكبار يرحبون بعودة أحمد فتوح، فهو لاعب مهم، وعندما تصل إليه الكرة، لا يخسرها بنسبة 90%".