اليمن .. استنفار في الحديدة وسط أنباء عن ضربة أمريكية بريطانية مرتقبة

نقلت وكالة "رويترز" في نبأ عاجل لها منذ قليل، عن شهود عيان قولهم إن مدينة الحديدة اليمنية تشهد استنفارًا وسط انتشار حوثي كثيف في المدينة وذلك بعد أنباء عن ضربة أمريكية بريطانية مرتقبة في اليمن.

وقالت الوكالة إن هناك عمليات إخلاء لمعسكرات ميليشيا الحوثي في الحديدة

وأفادت وسائل إعلام أمريكية وبريطانية، الخميس، بأن الولايات المتحدة وبريطانيا تستعدان لشن ضربات ضد الحوثيين في مواقع عدة في اليمن، تشمل مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات ومستودعات الأسلحة.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الخميس، بأن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يستعد لضرب مواقع للحوثيين خلال ساعات، وذلك بعد أن تحدت الجماعة إنذاراً لوقف هجماتها على السفن التي تعبر البحر الأحمر.

وأعلن الجيش الأمريكي في بيان، الخميس، أن الحوثيين أطلقوا صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن على ممرات شحن دولية في خليج عدن، الخميس، مشيرة إلى أن الصاروخ لم يتسبب في أضرار".

وأضاف أن "الصاروخ شوهد وهو يرتطم بالمياه بجوار سفينة تجارية"، مشيرة إلى أن "هذا هو الهجوم الـ27 الذي يشنه الحوثيون على ممرات الشحن الدولية منذ 19 نوفمبر الماضي".

وأفادت صحيفة "تايمز" البريطانية بأن من المتوقع أن تنضم بريطانيا للولايات المتحدة في توجيه ضربات جوية ضد الحوثيين، مشيرة إلى ان رئيس الوزراء ريشي سوناك أطلع وزراء حكومته على التدخل العسكري الوشيك ضد الحوثيين مساء الخميس.