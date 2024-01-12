بيان عاجل من الحوثيين بعد أنباء عن ضربة أمريكية بريطانية في اليمن

حذر محمد الفرج، عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي اليمنية، اليوم الخميس، من إقدام الولايات المتحدة وبريطانيا على شن ضربات عسكرية في اليمن، قائلاً إن رد الجماعة سيكون جاهزًا.

وقال الفرج في بيان نقلته قناة الحوثيين الرسمية على تطبيق "تليجرام: "لنفترض أن أمريكا اعتدت الليلة على اليمن وفي صباح الغد أوقفت العدوان على غزة أو أعلنت توقفها عن العدوان على اليمن. نؤكد لكم أن الحرب بيننا وبين من اعتدى علينا لن تتوقف وسنستمر في استهداف بوارجه وسفنه التجارية وقواعده ومصالحه وربما تستمر الحرب بيننا لسنوات مهما كانت التضحيات".

وأضاف: "على الأمريكي والبريطاني أن يعتبروا من عدوانهم السابق في اليمن وكانوا قد خططوا لأسابيع وأشهر فقط، لكنه في النهاية استمر لثمان سنوات وخرجنا أقوياء ومنتصرين وخرجوا خاسرين ومهزومين".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية وبريطانية، الخميس، بأن الولايات المتحدة وبريطانيا تستعدان لشن ضربات ضد الحوثيين في مواقع عدة في اليمن، تشمل مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات ومستودعات الأسلحة.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الخميس، بأن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يستعد لضرب مواقع للحوثيين خلال ساعات، وذلك بعد أن تحدت الجماعة إنذاراً لوقف هجماتها على السفن التي تعبر البحر الأحمر.

وأعلن الجيش الأمريكي في بيان، الخميس، أن الحوثيين أطلقوا صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن على ممرات شحن دولية في خليج عدن، الخميس، مشيرة إلى أن الصاروخ لم يتسبب في أضرار".

وأضاف أن "الصاروخ شوهد وهو يرتطم بالمياه بجوار سفينة تجارية"، مشيرة إلى أن "هذا هو الهجوم الـ27 الذي يشنه الحوثيون على ممرات الشحن الدولية منذ 19 نوفمبر الماضي".

وأفادت صحيفة "تايمز" البريطانية بأن من المتوقع أن تنضم بريطانيا للولايات المتحدة في توجيه ضربات جوية ضد الحوثيين، مشيرة إلى ان رئيس الوزراء ريشي سوناك أطلع وزراء حكومته على التدخل العسكري الوشيك ضد الحوثيين مساء الخميس.