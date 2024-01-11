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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترقب لضربة عسكرية أمريكية بريطانية ضد الحوثي في اليمن

أرشيفية
أرشيفية

قالت تقارير صحفية غربية مساء الخميس، إن هناك تحضيرات أمريكية بريطانية لشن ضربات ضد جماعة الحوثيين في اليمن، قد تستهدف مواقع في محيط الحديدة وحجة وربما صنعاء.

في الوقت نفسه، قال متحدث باسم البنتاجون (وزارة الدفاع الأمريكية) إن هجوم الحوثي "المتهور" في جنوب البحر الأحمر الثلاثاء، يبرهن على أهمية العملية البحرية "حارس الازدهار".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الشرق الأوسط يستعد لضربات من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد مواقع الحوثيين، بعد هجومهم الواسع في البحر الأحمر يوم الثلاثاء بالصواريخ والمسيّرات.

ونقلت الصحيفة عن مديرين في شركات بمجال الشحن البحري أن دبلوماسيين غربيين أخبروهم أن هذه الضربات ستستهدف على الأرجح مواقع لإطلاق الصواريخ والمسيّرات وكذلك رادارات ومخازن أسلحة وذلك في محيط مدينتي الحديدة وحجة في اليمن، وربما تستهدف أيضا مواقع في العاصمة صنعاء.

في السياق نفسه، قالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن الحكومة البريطانية تعقد اجتماعا بالتزامن مع تحضيرات بريطانية أمريكية لشن ضربات ضد الحوثيين.

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وذكرت الصحيفة البريطانية أن من المتوقع أن يستهدف التحالف الذي تقوده واشنطن قواعد رئيسية للحوثيين.

وأشارت إلى أن الخارجية البريطانية قلقة من خروج الأوضاع عن السيطرة لذا يتوقع أن يكون أي عمل ضد الحوثيين محدودا، وفقا لما نقلته الصحيفة.

ويستهدف الحوثيون السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها عند مرورها بمضيق باب المندب، نصرة للفلسطينيين في غزة. ودفع ذلك العديد من شركات الشحن الكبرى إلى تجنب الإبحار عبر البحر الأحمر.

وأعلنت الولايات المتحدة في 18 ديسمبر الجاري تشكيل قوة بحرية مشتركة من دول عدة باسم "حارس الازدهار" بهدف ردع هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر.

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