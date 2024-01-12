المتحدث الرسمي للزمالك: هناك خطة لتطوير منظومة كرة القدم.ونسعى لحل أزمة القيد

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن إدارة ناديه لم تفاوض مطلقًا مودرن فيوتشر لضم عمر كمال عبدالواحد، مشيدًا بإعلان ذلك من جانب وليد دعبس رئيس النادي، خصوصا أن البعض أصبح يتحدث بأخبار غير صحيحة تخص التفاوض من عدمه.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "قبل نهاية شهر يناير، سيتم حل أزمة القيد من أجل إبرام صفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وكل الامور تسير بشكل طيب وهناك عمل مستمر من جانب إدارة النادي".

وأضاف: "لا نبحث عن صفقات جماهيرية، لكن نريد تدعيم صفوف الزمالك بالعناصر التي يحتاجها، وهناك خطة واضحة لتطوير منظومة كرة القدم، والصفقات لن تأتي بطلب من السوشيال ميديا، أو التعاقد مع مدرب اجنبي، هناك خطة قصيرة الأمد تبدأ بدعم في يناير، ثم خطة طويلة مع الصيف القادم، ولن يبقى أي لاعب لن يكون له دور، وسوف يتم تدعيم النادي بعناصر جيدة سواء في الفريق الأول أو فرق قطاع الناشئين".

وأكمل: "كل الأمور ستظهر قبل نهاية الشهر الجاري، وسيكون هناك قرارات هامة تخص فريق الكرة، والفريق سيغادر بعد أسبوع إلى دبي، وقد يكون هناك جديد قبل السفر، ومجلس الإدارة في تواصل مستمر من أجل العمل على دعم وتوفير احتياجات الفريق، ولو سارت الأمور كما خطط لها ستكون هناك أخبار إيجابية".

وأتم: "عمرو خفاجة رئيس المنظومة الإعلامية من الشخصيات الجيدة وسيكون لديه تصور كامل للتطوير في كل ما يخص إعلام نادي الزمالك".