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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم 13-1-2024

سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم

شهد أسعار صرف الجنيه الإسترليني هبوطا وصعودا أمام العملة المحلية في البنوك العاملة في مصر خلال الأشهر الماضية.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار صرف الجنيه الإسترليني خلال  تعاملات اليوم السبت 13 يناير 2024 في أبرز البنوك في مصر.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في بنك بلوم 

سعر الشراء: 39.17 جنيه
سعر البيع : 39.53 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في البنك المركزي

سعر الشراء: 39.31 جنيه
سعر البيع : 39.30 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت  في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء:39.11 جنيه
سعر البيع : 39.23جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم  في البنك الأهلي

سعر الشراء:38.92 جنيه
سعر البيع : 39.27جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم  في بنك مصر

سعر الشراء:38.92 جنيه
سعر البيع : 39.27جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الأهلي الكويتي 

سعر الشراء:38.95 جنيه
سعر البيع : 39.40جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك قناة السويس

سعر الشراء:39.05جنيه
سعر البيع : 39.23جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم  في بنك الإمارات دبي الوطني

سعر الشراء:39.05جنيه
سعر البيع : 39.40جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم  في البنك التجاري الدولي  CIB

سعر الشراء:39.05جنيه
سعر البيع : 39.40جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الإسكندرية

سعر الشراء:39.05جنيه
سعر البيع : 39.40جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم  في بنك قطر الوطني

سعر الشراء:39.05جنيه
سعر البيع : 39.38جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم  في بنك كريدي أجريكول

سعر الشراء:39.05جنيه
سعر البيع : 39.39جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم  في بنك المصرف المتحد

سعر الشراء:38.95 جنيه
سعر البيع : 39.40جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم  في بنك  HSBC

سعر الشراء:39.05جنيه
سعر البيع : 39.40جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الاستثمار العربي

سعر الشراء:39.05جنيه
سعر البيع : 39.40جنيه

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سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم 8-1-2024

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سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم 5-1-2024

أفضل سعر لشراء الجنيه الإسترليني في مصر

يقدم بنك بلوم أفضل سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم السبت مسجلا 39.17 جنيه.

الجنيه الاسترليني بنك بلوم البنك المركزي مصرف أبوظبي الإسلامي بنك مصر

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