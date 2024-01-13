سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم 13-1-2024

شهد أسعار صرف الجنيه الإسترليني هبوطا وصعودا أمام العملة المحلية في البنوك العاملة في مصر خلال الأشهر الماضية.
وخلال السطور التالية نستعرض أسعار صرف الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم السبت 13 يناير 2024 في أبرز البنوك في مصر.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في بنك بلوم
سعر الشراء: 39.17 جنيه
سعر البيع : 39.53 جنيه
سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في البنك المركزي
سعر الشراء: 39.31 جنيه
سعر البيع : 39.30 جنيه
سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الشراء:39.11 جنيه
سعر البيع : 39.23جنيه
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي
سعر الشراء:38.92 جنيه
سعر البيع : 39.27جنيه
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر
سعر الشراء:38.92 جنيه
سعر البيع : 39.27جنيه
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الأهلي الكويتي
سعر الشراء:38.95 جنيه
سعر البيع : 39.40جنيه
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك قناة السويس
سعر الشراء:39.05جنيه
سعر البيع : 39.23جنيه
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني
سعر الشراء:39.05جنيه
سعر البيع : 39.40جنيه
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك التجاري الدولي CIB
سعر الشراء:39.05جنيه
سعر البيع : 39.40جنيه
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الإسكندرية
سعر الشراء:39.05جنيه
سعر البيع : 39.40جنيه
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك قطر الوطني
سعر الشراء:39.05جنيه
سعر البيع : 39.38جنيه
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك كريدي أجريكول
سعر الشراء:39.05جنيه
سعر البيع : 39.39جنيه
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك المصرف المتحد
سعر الشراء:38.95 جنيه
سعر البيع : 39.40جنيه
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك HSBC
سعر الشراء:39.05جنيه
سعر البيع : 39.40جنيه
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الاستثمار العربي
سعر الشراء:39.05جنيه
سعر البيع : 39.40جنيه
أفضل سعر لشراء الجنيه الإسترليني في مصر
يقدم بنك بلوم أفضل سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم السبت مسجلا 39.17 جنيه.