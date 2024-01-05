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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم 5-1-2024

سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني في مصر

شهدت أسعار صرف الجنيه الإسترليني هبوطا وصعودا أمام العملة المحلية  في البنوك العاملة في مصر خلال العام الماضي .

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار صرف الجنيه الإسترليني خلال  تعاملات اليوم الجمعة 5 يناير 2024 في أبرز البنوك في مصر.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في بنك بلوم 

سعر الشراء: 39.17 جنيه
سعر البيع : 39.53 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في البنك المركزي

سعر الشراء: 39.31 جنيه
سعر البيع : 39.30 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء:39.11 جنيه
سعر البيع : 39.23جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم  الجمعة في البنك الأهلي

سعر الشراء:38.92 جنيه
سعر البيع : 39.27جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في بنك مصر

سعر الشراء:38.92 جنيه
سعر البيع : 39.27جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة  في بنك الأهلي الكويتي 

سعر الشراء:38.95 جنيه
سعر البيع : 39.40جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة   في بنك قناة السويس

سعر الشراء:39.05جنيه
سعر البيع : 39.23جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة  في بنك الإمارات دبي الوطني

سعر الشراء:39.05جنيه
سعر البيع : 39.40جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في البنك التجاري الدولي  CIB

سعر الشراء:39.05جنيه
سعر البيع : 39.40جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في بنك الإسكندرية

سعر الشراء:39.05جنيه
سعر البيع : 39.40جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة  في بنك قطر الوطني

سعر الشراء:39.05جنيه
سعر البيع : 39.38جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في بنك كريدي أجريكول

سعر الشراء:39.05جنيه
سعر البيع : 39.39جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في بنك المصرف المتحد

سعر الشراء:38.95 جنيه
سعر البيع : 39.40جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في بنك  HSBC

سعر الشراء:39.05جنيه
سعر البيع : 39.40جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الاستثمار العربي

سعر الشراء:39.05جنيه
سعر البيع : 39.40جنيه

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رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الدولي

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أسعار صرف الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

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تعرف على أسعار العملات الأجنبية والدولار في تعاملات اليوم

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أفضل سعر لشراء الجنيه الإسترليني في مصر

ويقدم بنك بلوم أفضل سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة مسجلا 39.17 جنيه.

الجنيه الاسترليني العملة المحلية بنك بلوم البنك المركزي اليوم الجمعة

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