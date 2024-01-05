سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم 5-1-2024

شهدت أسعار صرف الجنيه الإسترليني هبوطا وصعودا أمام العملة المحلية في البنوك العاملة في مصر خلال العام الماضي .

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار صرف الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الجمعة 5 يناير 2024 في أبرز البنوك في مصر.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في بنك بلوم

سعر الشراء: 39.17 جنيه

سعر البيع : 39.53 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في البنك المركزي

سعر الشراء: 39.31 جنيه

سعر البيع : 39.30 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء:39.11 جنيه

سعر البيع : 39.23جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في البنك الأهلي

سعر الشراء:38.92 جنيه

سعر البيع : 39.27جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في بنك مصر

سعر الشراء:38.92 جنيه

سعر البيع : 39.27جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في بنك الأهلي الكويتي

سعر الشراء:38.95 جنيه

سعر البيع : 39.40جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في بنك قناة السويس

سعر الشراء:39.05جنيه

سعر البيع : 39.23جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في بنك الإمارات دبي الوطني

سعر الشراء:39.05جنيه

سعر البيع : 39.40جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الشراء:39.05جنيه

سعر البيع : 39.40جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في بنك الإسكندرية

سعر الشراء:39.05جنيه

سعر البيع : 39.40جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في بنك قطر الوطني

سعر الشراء:39.05جنيه

سعر البيع : 39.38جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في بنك كريدي أجريكول

سعر الشراء:39.05جنيه

سعر البيع : 39.39جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في بنك المصرف المتحد

سعر الشراء:38.95 جنيه

سعر البيع : 39.40جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في بنك HSBC

سعر الشراء:39.05جنيه

سعر البيع : 39.40جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الاستثمار العربي

سعر الشراء:39.05جنيه

سعر البيع : 39.40جنيه

أفضل سعر لشراء الجنيه الإسترليني في مصر

ويقدم بنك بلوم أفضل سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة مسجلا 39.17 جنيه.