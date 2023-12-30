عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني في مصر

شهد أسعار صرف الجنيه الإسترليني هبوطا وصعودا أمام العملة المحلية  في البنوك العاملة في مصر خلال الأشهر الماضية.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار صرف الجنيه الإسترليني خلال  تعاملات اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 في أبرز البنوك في مصر.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في البنك المركزي

سعر الشراء: 39.07 جنيه
سعر البيع : 39.24 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت  في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء:38.99 جنيه
سعر البيع : 39.16جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم  السبت  في البنك الأهلي

سعر الشراء:39.17 جنيه
سعر البيع : 39.57جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت  في بنك مصر

سعر الشراء:39.17 جنيه
سعر البيع : 39.57جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت  في بنك الأهلي الكويتي 

سعر الشراء:39.36جنيه
سعر البيع : 39.68جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت  في بنك قناة السويس

سعر الشراء:39.35جنيه
سعر البيع : 39.70جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت  في بنك الإمارات دبي الوطني

سعر الشراء:39.35جنيه
سعر البيع : 39.70جنيه

 

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت  في البنك التجاري الدولي  CIB

سعر الشراء:39.30جنيه
سعر البيع : 39.70جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت  في بنك الإسكندرية

سعر الشراء:39.35جنيه
سعر البيع : 39.70جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت  في بنك قطر الوطني

سعر الشراء:39.46جنيه
سعر البيع : 39.66جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت  في بنك كريدي أجريكول

سعر الشراء:39.46جنيه
سعر البيع : 39.70جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت   في بنك المصرف المتحد

سعر الشراء:38.72جنيه
سعر البيع : 39.35جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت  في بنك  HSBC

سعر الشراء:39.35جنيه
سعر البيع : 39.70جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الاستثمار العربي

سعر الشراء:38.91جنيه
سعر البيع : 39.38جنيه

افضل سعر لشراء الجنيه الإسترليني في مصر

وتقدم بنوك كريدي اجريكول وقطر الوطني أفضل سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم السبت مسجلا 39.46 جنيه.

الجنيه الاسترليني البنك المركزي العملة المحلية مصرف أبوظبي الإسلامي جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. طلاق أيمن بهجت قمر وزوجته | خاص

رسالة مهمة من أليو ديانج لـ لاعبي الأهلي .. تفاصيل

رد فعل مفاجئ من حسين الشحات بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

23 لاعبا أساسيا.. فيتوريا يستقر على قائمة منتخب مصر

الزمالك يحدد قيمة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد.. تفاصيل

كارثة دفاعية.. تعليق صادم من خالد الغندور على استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-12-2023| تشتري ولا لأ؟

تحذيرات الأرصاد.. سقوط أمطار ودعوة لتأجيل السفر.. فيديو

ترشيحاتنا

السوق السوداء| الحكومة توجه ضربة قاضية لـ الدولار.. فيديو

قرار حكومي باعتبار 7 سلع منتجات استراتيجية.. ومتحدث مجلس الوزراء يعلن مفاجأة

منذ بدء المعركة البرية| كتائب «أبوعلى مصطفى» تعلن تدمير 95 آلية للاحتلال

حصاد عام 2023| كسوف الشمس لمرتين خلال سنة.. حلقة النار تظهر في السماء

أسعار صرف الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

مراسم قرعة بطولة كأس الرابطة المصرية.. غدا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل العدس بالطشة| غير تقليدية وشهية

برسالة رومانسية.. تامر عاشور برفقة زوجته فى عيد ميلاده

رامي عيّاش يحتفل بعيد زواجه على طريقته الخاصة.. حكاية صوره مع داليدا وتصدره للتريند

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند تناول الماء من الأوعية النحاسية؟

فيديو

تركيا تستعد لزلـ.زال مدمر جديد .. إجراء عاجل قبل الكـ.ارثة

عمرة رجب تبدأ من 28 ألف جنيه.. تفاصيل برامج شركات السياحة

تحذيرات الأرصاد.. سقوط أمطار ودعوة لتأجيل السفر.. فيديو

أسعار الذهب إلى أين؟.. صعود جديد لـ عيار21 ومفاجآت متوقعة الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ