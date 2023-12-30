أسعار صرف الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

شهد أسعار صرف الجنيه الإسترليني هبوطا وصعودا أمام العملة المحلية في البنوك العاملة في مصر خلال الأشهر الماضية.
وخلال السطور التالية نستعرض أسعار صرف الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 في أبرز البنوك في مصر.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في البنك المركزي
سعر الشراء: 39.07 جنيه
سعر البيع : 39.24 جنيه
سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الشراء:38.99 جنيه
سعر البيع : 39.16جنيه
سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في البنك الأهلي
سعر الشراء:39.17 جنيه
سعر البيع : 39.57جنيه
سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في بنك مصر
سعر الشراء:39.17 جنيه
سعر البيع : 39.57جنيه
سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في بنك الأهلي الكويتي
سعر الشراء:39.36جنيه
سعر البيع : 39.68جنيه
سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في بنك قناة السويس
سعر الشراء:39.35جنيه
سعر البيع : 39.70جنيه
سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في بنك الإمارات دبي الوطني
سعر الشراء:39.35جنيه
سعر البيع : 39.70جنيه
سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في البنك التجاري الدولي CIB
سعر الشراء:39.30جنيه
سعر البيع : 39.70جنيه
سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في بنك الإسكندرية
سعر الشراء:39.35جنيه
سعر البيع : 39.70جنيه
سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في بنك قطر الوطني
سعر الشراء:39.46جنيه
سعر البيع : 39.66جنيه
سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في بنك كريدي أجريكول
سعر الشراء:39.46جنيه
سعر البيع : 39.70جنيه
سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في بنك المصرف المتحد
سعر الشراء:38.72جنيه
سعر البيع : 39.35جنيه
سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في بنك HSBC
سعر الشراء:39.35جنيه
سعر البيع : 39.70جنيه
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الاستثمار العربي
سعر الشراء:38.91جنيه
سعر البيع : 39.38جنيه
افضل سعر لشراء الجنيه الإسترليني في مصر
وتقدم بنوك كريدي اجريكول وقطر الوطني أفضل سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم السبت مسجلا 39.46 جنيه.