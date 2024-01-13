أخصائي علاج طبيعي يكشف لـ«طبيب البلد» أهمية وجود دكتور في الملاعب

قال الدكتور على عطية أخصائي العلاج الطبيعي، إن العلاج الطبيعي أصبح شيئا مهما جدا وأساسيا، فهو ليس رفاهية فقط، وإنما من أهم التخصصات الموجودة في المجال الطبي، مؤكدا أن وجود دكتور علاج طبيعي في الملعب، من الأساسيات والضروريات لأنها تحد من شدة الإصابة وتقلل قوتها.

وأكد عطية، خلال لقائه في برنامج طبيب البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن وجود طبيب علاج طبيعي في الملعب؛ يقلل من شدة أي إصابة، وعدم وجوده؛ يمكن أن يؤثر بالسلب على قدرة وكفاءة اللاعب المصاب.

التاريخ المرضي للمريض مهم

أشار أخصائي العلاج الطبيعي، إلى أنه يجب على طبيب العلاج الطبيعي، أن يتعرف على التاريخ المرضي للمريض؛ لأن ذلك يؤثر بالسلب والإيجاب على المريض حلا علاجه، فالتشخيص السليم مهم في خطة العلاج الطبيعي.