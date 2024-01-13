بشرى سارة.. مناقشة «عودة البناء» في البرلمان قريبًا باشتراطات مُيسّرة | تفاصيل

قال محمد عيطة الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ملف اشتراطات البناء، لم يتم فتحه وموجود على الأجندة التشريعية للجنة بدور الانعقاد الحالي.

وأوضح "الفيومي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه سيتم مناقشة تعديلات قانون 119 وبشكل خاص اللائحة التنفيذية المتعلقة باشتراطات البناء.

وتابع: اشتراطات البناء في المدن مجحفة وصعبة، وعدد الرخص الذي تم إصداره خلال 3 سنوات قليلة جدًا.

وأكد العضو البرلمانى: أن المسألة مكلفة على البناء في المدن في وجود الاشتراطات الكثيرة.

عودة البناء

وأشار النائب محمد عيطة الفيومي، إلى أنه سيتم مناقشة عودة البناء قريبًا في البرلمان، كاشفًا عن بشرى سارة بشأن البناء، بأنه سيتم تسهيل الاشتراطات في البناء من أجل القضاء على المخالفات.