عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بلاش أهلي وزمالك.. وليد عبد اللطيف يوجه رسالة للجماهير بشأن منتخب مصر

صدى البلد

أكد وليد عبد اللطيف لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن  المنتخب المصري يمتلك قوام جيد من اللاعبين الدوليين والمحليين، والمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا يمتلك مقومات جيدة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف وليد عبد اللطيف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن غالبية اللاعبين الدوليين المنضمين إلى صفوف المنتخب المصري؛ معتادون على اللعب بخطة 4 3 3 وهي المفضلة لدى روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب.

وأوضح وليد عبد اللطيف لاعب المنتخب الوطني السابق، أن جميع إمكانيات كل لاعب خارج الملعب غير بالداخل، وذلك يرجع إلى تنفيذه لتعليمات المدير الفني، ونمتلك لاعبين جيدين بشرط أن يبادر كل لاعب بفرض شخصيته على المباراة، معلقًا: “مينفعش تدي إحساس للمنتخب اللي قدامك إنك بتلعب على الهجمة المرتدة فقط”.

وطالب وليد عبداللطيف، بأنه لا يجب النظر لمدى قوة أو ضعف الفريق المنافس، بل يجب وضع في عين الاعتبار؛ الإمكانيات الفنية لكل لاعب داخل المباراة.

وأشار إلى أن الجمهور كان مقصر مع المنتخب الوطني خلال الفترة الأخيرة، ويجب الوقوف سويًا لمساندة منتخب مصر في البطولة الإفريقية، وعدم الالتفات لما هو أهلي أو زمالك.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدءاً من اليوم| الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.. اعرف المواعيد والسبب

أقل جرام بـ 1,880 جنيها.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

زيادة المرتبات والمعاشات وإعفاء ضريبي| تفاصيل هدايا الرئيس للمصريين.. ما هي حزمة الحماية الاجتماعية؟

قناة مفتوحة| مباراة الافتتاح ببطولة كأس الأمم الأفريقية .. اضبط التردد

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تصدر تحذيرا لـ 3 محافظات

أمريكي | الأهلي يعلن عن صفقة جديدة

الرئيس السيسي يوجه بإعداد حزمة اجتماعية جديدة للتخفيف من آثار التضخم

قرار عاجل من خالد بيبو قبل مباراة منتخب مصر بشأن عمرو السولية

ترشيحاتنا

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

كرامات قيام الليل فى شهر رجب .. معجزات وعجائب

أبو مسلم: زيارة الرئيس للمنتخب دافع كبير وموزمبيق وش السعد على علينا

مواجهات واعتقالات في عمليات اقتحام جديدة للقوات الإسرائيلية بالضفة

يوم تضامني مع فلسطين بنقابة الصحفيين بعنوان "100 يوم من الإبادة".. غدًا

الإكوادور.. إطلاق سراح 11 حارسا بعد احتجازهم بأحد السجون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة تجمد شعر بلوجر بسبب الطقس الجليدي في السويد

وظيفة الأحلام.. جزيرة خلابة تبحث عن مدير شاطر مقابل الراتب والسكن

حفل افتتاح أمم إفريقيا| محمد رمضان يُحييه بأزياء فلكلورية إفريقية.. شاهد

عايزة تخلفي؟.. أكلات مهمة لتحسين صحة المبايض

فيديو

معجب يفاجئ نوال الزغبي بعرض على الهواء.. والأخيرة ترد: لازم أدرس مواصفاتك| فيديو

يوم بيوم .. تفاصيل شهادة بنك ناصر الجديدة بعائد 20٪

من اليوم.. الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء

تحسين الأجور والمعاشات.. تكليف رئاسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ