بلاش أهلي وزمالك.. وليد عبد اللطيف يوجه رسالة للجماهير بشأن منتخب مصر

أكد وليد عبد اللطيف لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن المنتخب المصري يمتلك قوام جيد من اللاعبين الدوليين والمحليين، والمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا يمتلك مقومات جيدة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف وليد عبد اللطيف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن غالبية اللاعبين الدوليين المنضمين إلى صفوف المنتخب المصري؛ معتادون على اللعب بخطة 4 3 3 وهي المفضلة لدى روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب.

وأوضح وليد عبد اللطيف لاعب المنتخب الوطني السابق، أن جميع إمكانيات كل لاعب خارج الملعب غير بالداخل، وذلك يرجع إلى تنفيذه لتعليمات المدير الفني، ونمتلك لاعبين جيدين بشرط أن يبادر كل لاعب بفرض شخصيته على المباراة، معلقًا: “مينفعش تدي إحساس للمنتخب اللي قدامك إنك بتلعب على الهجمة المرتدة فقط”.

وطالب وليد عبداللطيف، بأنه لا يجب النظر لمدى قوة أو ضعف الفريق المنافس، بل يجب وضع في عين الاعتبار؛ الإمكانيات الفنية لكل لاعب داخل المباراة.

وأشار إلى أن الجمهور كان مقصر مع المنتخب الوطني خلال الفترة الأخيرة، ويجب الوقوف سويًا لمساندة منتخب مصر في البطولة الإفريقية، وعدم الالتفات لما هو أهلي أو زمالك.