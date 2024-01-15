قيادي بحركة فتح: أكاذيب إسرائيل حول مصر أمام محكمة العدل الدولية ضعيفة.. فيديو

قال الدكتور محمد إسبيته، المحلل السياسي الفلسطيني والقيادي بحركة فتح، إن محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية رسالة لكل دول العالم.



وأضاف الدكتور محمد إسبيته، المحلل السياسي الفلسطيني والقيادي بحركة فتح، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "جنوب إفريقيا عانت من العنصرية ومقاضاتها إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لها دلالة".

وأشار: "ادعاءات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولة مبنية على أكاذيب خاصة فيما يخص مصر"، مؤكدا: "أكاذيب إسرائيل حول مصر أمام محكمة العدل الدولية ضعيفة.. والدفاع الاسرائيلي كان مبني على أكاذيب حينما تحدثوا عن أن مصر تمنع دخول المساعدات".

واسترسل الدكتور محمد إسبيته، المحلل السياسي الفلسطيني والقيادي بحركة فتح،: "هتلر لم يفعل باليهود مثلما فعلوا بأهل غزة".

