عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو بطيء.. إزاي تخلي موبايلك سريع في ثوان

كيفية تسريع هاتفك
كيفية تسريع هاتفك الذكي

إذا تركت هاتفك الذكي قيد التشغيل طوال الوقت، مثل كثير من الأشخاص، فسوف ترى ذاكرته ممتلئة تدريجيًا، وسيمتلئ الهاتف بالملفات المؤقتة مما يؤدي في النهاية إلى بطء شديد في الأداء الخاص بالهاتف.  

 

وبحسب الخبراء في Kaspersky فإن هناك عدد من الطرق التي يمكنها تسريع هاتفك الذكي، والذي ستساعدك على مواجهة البطء الملحوظ في الأداء في وقت قصير للغاية ، ونعرض أبرزها فيما يلي : 

 

تنظيف الشاشة الرئيسية الخاصة بك

لإزالة عنصر واجهة مستخدم:

اضغط لفترة طويلة 

اسحب إلى "إزالة" في الجزء العلوي من الشاشة، حيث توجد علامة X، ثم أسقطها 

 

تنظيف التطبيقات الخاصة بك
اضغط على التطبيق
عندما تظهر صفحة التطبيق، اضغط على زر "إلغاء التثبيت".

 

تسريع متصفح جوجل كروم 

افتح كروم ثم انقر على النقاط الثلاث في الجزء العلوي الأيمن للوصول إلى القائمة

اختر الإعدادات ثم قم بالتمرير لأسفل، وابحث عن "الوضع البسيط"

انقر على "الوضع البسيط"

تبديل الزر إلى "تشغيل"

 

مسح ذاكرة التخزين المؤقت 

افتح الإعدادات، ثم التطبيقات 

انظر إلى كل تطبيق لمعرفة مقدار البيانات المخزنة مؤقتًا

انقر على "مسح ذاكرة التخزين المؤقت"

يمكنك تعزيزالأداء قليلاً عن طريق إيقاف وظيفة المزامنة التلقائية على التطبيقات التي لا تستخدمها كثيرًا.

 

احذر من البرامج الضارة 

أحد الأسباب الرئيسية وراء بطء تشغيل بعض الهواتف، هو تثبيت برامج ضارة عليها، وربما تكون قد قمت بتثبيت تطبيق يأتي مع تطبيق ضار أو قمت بالنقر فوق رابط مصاب في رسالة بريد إلكتروني. كما قد تواجه أيضًا أعراضًا مثل تعطل هاتفك، أو زيادة استخدامك للبيانات بشكل غير مفهوم، أو استنزاف البطارية بسرعة، أو حتى ارتفاع درجة حرارة هاتفك.

 

بطء الهاتف بطء التليفون بطء الهاتف الذكي تسريع الهاتف كيفية تسريع الهاتف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يفتح النار علي فيتوريا بسبب مشاركة هذا اللاعب مع المنتخب

بيدلعوا العلم!| إليسا ونانسي عجرم في امتحان بجامعة الإسكندرية.. وتحقيق عاجل بالواقعة

تعليق مثير لـ فرج عامر عن نتيجة مباراة غانا والرأس الأخضر

عيب عليكم.. رسالة نارية من أحمد موسى لمحمد صلاح بعد أداء المنتخب

الأرصاد: سحب رعدية على الإسكندرية.. والأمطار تصل إلى الوجه البحري غدا

لو خريج هندسة.. فرص عمل جديدة في بنك القاهرة| الحق قدم

أحمد موسى يعلن بشرى بشأن أسعار الذهب والدولار خلال الساعات القادمة

نوة الفيضة الكبرى|مركز المناخ يحذر من سقوط أمطار غزيرة على تلك المناطق

ترشيحاتنا

مش هتنسى في الامتحان وذاكرتك هتبقى حديد.. اسمع نصيحة الشيخ الشعراوي

لو بطيء.. إزاي تخلي موبايلك سريع في ثوان

في فصل الشتاء.. تعرف على الأسباب المختلفة لالتهاب الحلق

شبانة: المندوه هو أكثر من يعمل داخل الزمالك.. وحذرت من سيناريو استبعاده

شروط اختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية| اعرف طريقة التقديم

عقب الانتخابات الرئاسية واستفزاز للصين.. رئيسة تايوان تستقبل وفدا من الولايات المتحدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها الأخير.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر

كوليكشن متنوع.. كارول سماحة تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

بعد الخطاب التاريخي.. أبوعبيدة يرفرف في شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن

قبلة الحياة.. ملك الدنمارك يبدأ عهده بتصرف غريب أمام الشعب| صور

فيديو

لحظة وصول وائل جسار إلى الرياض استعدادا لحفل صلاح الشرنوبي.. فيديو

باميلا الكيك بعد تكريمها بأرض المبدعين: مبسوطة أن الفكر اللبناني بدأ يستوعبني

منصة شاهد تروج لمسلسل بين السطور قبل طرحه .. فيديو

هبقى ساجد في البوستر بتاعه.. محمد رمضان يتحدث عن تجسيد حياة محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ