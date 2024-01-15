لو بطيء.. إزاي تخلي موبايلك سريع في ثوان

إذا تركت هاتفك الذكي قيد التشغيل طوال الوقت، مثل كثير من الأشخاص، فسوف ترى ذاكرته ممتلئة تدريجيًا، وسيمتلئ الهاتف بالملفات المؤقتة مما يؤدي في النهاية إلى بطء شديد في الأداء الخاص بالهاتف.

وبحسب الخبراء في Kaspersky فإن هناك عدد من الطرق التي يمكنها تسريع هاتفك الذكي، والذي ستساعدك على مواجهة البطء الملحوظ في الأداء في وقت قصير للغاية ، ونعرض أبرزها فيما يلي :

تنظيف الشاشة الرئيسية الخاصة بك

لإزالة عنصر واجهة مستخدم:

اضغط لفترة طويلة

اسحب إلى "إزالة" في الجزء العلوي من الشاشة، حيث توجد علامة X، ثم أسقطها

تنظيف التطبيقات الخاصة بك

اضغط على التطبيق

عندما تظهر صفحة التطبيق، اضغط على زر "إلغاء التثبيت".

تسريع متصفح جوجل كروم

افتح كروم ثم انقر على النقاط الثلاث في الجزء العلوي الأيمن للوصول إلى القائمة

اختر الإعدادات ثم قم بالتمرير لأسفل، وابحث عن "الوضع البسيط"

انقر على "الوضع البسيط"

تبديل الزر إلى "تشغيل"

مسح ذاكرة التخزين المؤقت

افتح الإعدادات، ثم التطبيقات

انظر إلى كل تطبيق لمعرفة مقدار البيانات المخزنة مؤقتًا

انقر على "مسح ذاكرة التخزين المؤقت"

يمكنك تعزيزالأداء قليلاً عن طريق إيقاف وظيفة المزامنة التلقائية على التطبيقات التي لا تستخدمها كثيرًا.

احذر من البرامج الضارة

أحد الأسباب الرئيسية وراء بطء تشغيل بعض الهواتف، هو تثبيت برامج ضارة عليها، وربما تكون قد قمت بتثبيت تطبيق يأتي مع تطبيق ضار أو قمت بالنقر فوق رابط مصاب في رسالة بريد إلكتروني. كما قد تواجه أيضًا أعراضًا مثل تعطل هاتفك، أو زيادة استخدامك للبيانات بشكل غير مفهوم، أو استنزاف البطارية بسرعة، أو حتى ارتفاع درجة حرارة هاتفك.