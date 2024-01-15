يسرى عبدالله: يجب أن يكون هناك قواعد أساسية فى تعيين الكوادر بالجامعات

أكد الدكتور يسري عبدالله، أستاذ الأدب والنقد الحديث بجامعة حلوان، أن الجامعات المتطرفة حاولت اختراق الجامعات لأنها مصنع العقل العام.

وأضاف “عبدالله”، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"أن لابد من الانتقال في شهود جديدة في تعليم المعيدين والترقيات، ولابد من شروط في اختيار شروط جديدة في اختيار القيادات الجامعية وأن تكون قواعد دقيقية وليس قواعد إذعان، وأن يكون الاشتراط في الترقيات والاختيارات في المحاور الاساسية من الكفاءة والنزاهة وفكرة الجدارة، ونحن أبناء فكرة الجدارة، وأزمة الإرادة تحتاج لخيال جديد بمعني احتفاء أصيل بفكرة الجدارة".

وتابع: "أن يكون هناك اختيارات نوعية وأن يكون هناك تعزيز لفكرة الموهبة، وأنه لابد من الخروج خارج الأسوار الضيقة والأشياء البينية بين الناس وهواجس الناس بين بعضها، لأن المجتمع الجامعي نخبة حقيقية، وأن يكون هناك ملف لفكرة النقد، وأن يتم التعزيز لفكرة النقد في مجتمعاتنا لأن هذه مؤسساتتنا ولابد أن تكون أفضل، ونحتاج أن يرتقي هذا الملف لمرحلة الطموح السياسي للدولة المصرية، التي لابد أن يكون لها علاماتها داخل ملف التعليم والثقافة بالاهتمام وهذا لا يظهر بدون أشخاص ليس لديهم الخيال الجديد".