عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يسرى عبدالله: يجب أن يكون هناك قواعد أساسية فى تعيين الكوادر بالجامعات

يسري عبدالله
يسري عبدالله

أكد الدكتور يسري عبدالله، أستاذ الأدب والنقد الحديث بجامعة حلوان، أن الجامعات المتطرفة حاولت اختراق الجامعات لأنها مصنع العقل العام.

وأضاف “عبدالله”، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"أن لابد من الانتقال في شهود جديدة في تعليم المعيدين والترقيات، ولابد من شروط في اختيار شروط جديدة في اختيار القيادات الجامعية وأن تكون قواعد دقيقية وليس قواعد إذعان، وأن يكون الاشتراط في الترقيات والاختيارات في المحاور الاساسية من الكفاءة والنزاهة وفكرة الجدارة، ونحن أبناء فكرة الجدارة، وأزمة الإرادة تحتاج لخيال جديد بمعني احتفاء أصيل بفكرة الجدارة".

وتابع: "أن يكون هناك اختيارات نوعية وأن يكون هناك تعزيز لفكرة الموهبة، وأنه لابد من الخروج خارج الأسوار الضيقة والأشياء البينية بين الناس وهواجس الناس بين بعضها، لأن المجتمع الجامعي نخبة حقيقية، وأن يكون هناك ملف لفكرة النقد، وأن يتم التعزيز لفكرة النقد في مجتمعاتنا لأن هذه مؤسساتتنا ولابد أن تكون أفضل، ونحتاج أن يرتقي هذا الملف لمرحلة الطموح السياسي للدولة المصرية، التي لابد أن يكون لها علاماتها داخل ملف التعليم والثقافة بالاهتمام وهذا لا يظهر بدون أشخاص ليس لديهم الخيال الجديد".

 

 

يسري عبدالله الشاهد الجامعات محمد الباز إكسترا نيوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يفتح النار علي فيتوريا بسبب مشاركة هذا اللاعب مع المنتخب

بيدلعوا العلم!| إليسا ونانسي عجرم في امتحان بجامعة الإسكندرية.. وتحقيق عاجل بالواقعة

تعليق مثير لـ فرج عامر عن نتيجة مباراة غانا والرأس الأخضر

عيب عليكم.. رسالة نارية من أحمد موسى لمحمد صلاح بعد أداء المنتخب

الأرصاد: سحب رعدية على الإسكندرية.. والأمطار تصل إلى الوجه البحري غدا

أحمد موسى يعلن بشرى بشأن أسعار الذهب والدولار خلال الساعات القادمة

مش هتنسى في الامتحان وذاكرتك هتبقى حديد.. اسمع نصيحة الشيخ الشعراوي

لو خريج هندسة.. فرص عمل جديدة في بنك القاهرة| الحق قدم

ترشيحاتنا

مطار مرسى علم الدولي يحظى بإقبال سياحي ملحوظ مع وصول 4 آلاف سائح اليوم

اليوم .. بدء صرف معاش تكافل وكرامة | احسب قبضك

لاعب منتخب مصر السابق: أمام عاشور عنده حاجة نفسية

واشنطن بوست: الولايات المتحدة أصبحت تتساهل مع العمليات الإسرائيلية الكثيفة في غزة

حدث ليلا | تعليق مثير لفرج عامر .. والصين تدعو لمؤتمر سلام دولى

اركب تيجو 7 موديل 2023 "هاي لاين" كسر زيرو بأفضل سعر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رخيصة الثمن.. تناول هذه الفاكهة بوصفها ملينات طبيعية للتخلص من الإمساك

أول منحنى للأجور في مصر| ماذا تعني منظومة البيرول.. وحزمة هدايا من السيسي للمصريين قريبًا

بعد ظهورها الأخير.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر

كوليكشن متنوع.. كارول سماحة تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

لحظة وصول وائل جسار إلى الرياض استعدادا لحفل صلاح الشرنوبي.. فيديو

باميلا الكيك بعد تكريمها بأرض المبدعين: مبسوطة أن الفكر اللبناني بدأ يستوعبني

منصة شاهد تروج لمسلسل بين السطور قبل طرحه .. فيديو

هبقى ساجد في البوستر بتاعه.. محمد رمضان يتحدث عن تجسيد حياة محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ